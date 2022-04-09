Ali Koç ile Saadettin Saran arasında dikkat çeken anlar
Fenerbahçe'de Yüksek Divan Kurulu seçimleri devam ederken Ali Koç ile Saadettin Saran bir araya geldi.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile başkan adaylığını açıklayan Sadettin Saran yüksek divan kurulu seçiminde bir araya geldi.
Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu (YDK) Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu, Faruk Ilgaz Tesisleri’nde devam ediyor.
YDK başkan adaylarının açıklamalarının ardından salona gelen Sadettin Saran, oyunu kullandı.
Salonda başkan Ali Koç ile görüşen Saran’ın başkana sarılması dikkati çekti. İkili kısa bir süre sohbet etti. Saran daha sonra salonda yer alan YDK üyeleri ile fotoğraf çektirdi.