Ali Koç ile muhabir arasında gergin anlar böyle görüntülendi!
Dün gece Kadıköy’de oynanan Fenerbahçe Galatasaray derbisi yenilgisi sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile muhabir arasında gergin bir diyalog yaşandı.
Fenerbahçe ile Galatasaray derbisinin Fenerbahçe aleyhine 1-0 sonuçlanmasının ardından Başkan Ali Koç açıklama yaparken araya giren muhabire sinirlendi.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç maç sonrası açıklama yaparken muhabir araya girerek “Takımda sıkıntı olarak neyi görüyorsunuz?” sorusu üzerine sinirlenen Ali Koç, muhabirin sözünü keserek “Müsaade eder misin, konuşuyorum. İstersen sen gel konuş.” ifadelerini kullandı.