0553 313 94 23

Ali Koç: "Gurbetteki vatandaşlarımızın Fenerbahçe’nin yanında olacaklarını biliyorum"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Audi Kupası’na katılacakları için çok heyecanlı olduklarını belirterek, "Her zaman olduğu gibi gurbetteki vatandaşlarımızın Fenerbahçe’yi yalnız bırakmayacağını, çubuklunun yanında olacaklarını biliyorum.

04 Temmuz 2019 Perşembe 10:28
Ali Koç: "Gurbetteki vatandaşlarımızın Fenerbahçe’nin yanında olacaklarını biliyorum"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Audi Kupası’na katılacakları için çok heyecanlı olduklarını belirterek, "Her zaman olduğu gibi gurbetteki vatandaşlarımızın Fenerbahçe’yi yalnız bırakmayacağını, çubuklunun yanında olacaklarını biliyorum. Birkaç hafta sonra Almanya’da görüşmek üzere" dedi.


Avrupa’da 2019-2020 futbol sezonu başlamadan önce düzenlenecek en üst düzeydeki turnuvalardan biri olan Audi Kupası, 30-31 Temmuz’da gerçekleştirilecek. Turnuvaya Türkiye’den Fenerbahçe’nin yanı sıra Bayern Münih, Real Madrid ve Tottenham olacak. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, bu turnuva ile ilgili olarak kulübün sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Bu turnuvanın sezon öncesi hazırlık turnuvaları arasında en prestijli turnuva olarak gösterildiğini vurgulayan Koç, "Bu sene turnuvaya Real Madrid, Bayern Münih, Tottenham ve Fenerbahçemiz katılacak. İlk maç 30 Temmuz’da Real Madrid ve Tottenham arasında. Fenerbahçe - Bayern Münih maçı da TSİ 21.30’da oynanacak. 31 Temmuz’da ise final maçı ve üçüncülük maçları oynanacak. Bu turnuvaya katılacağımız için çok heyecanlıyız. Her zaman olduğu gibi gurbetteki vatandaşlarımızın Fenerbahçe’yi yalnız bırakmayacağını, çubuklunun yanında olacaklarını biliyorum. Birkaç hafta sonra Almanya’da görüşmek üzere" şeklinde konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 10:28
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Genç anne ol kanserden kurtul
    1. Genç anne ol kanserden kurtul
    2. Başmakçı’da rahvan at yarışı..
    3. Antalya OSB ile Türk Kızılay arasında..
    4. Başkan Akın’dan yaz spor okullarına..
    5. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler..
    6. İzocam çalışan sağlığı ve güvenliğinde..
    7. Elazığ’da 81 yılın Haziran ayı yağış..
    8. Çavuşoğlu'ndan flaş S-400 ve F-35..
    9. Hayrettin Hacısalihoğlu: "Öncelik..
    10. Trafiğe beş ayda 271 bin 298 aracın..
    11. Nef'ten toplam 318 milyon lira tahvil..
    12. Büyükelçiden Washington Post'a 'Cemil..
    13. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler..
    14. PKK’nın borazanlığını yapan Washington..
    15. Merkez Bankası'ndan enflasyon açıklaması
    16. "Uluslararası Kapadokya Balon..
    17. İstanbul’da 875 bin TL’ye taksi plakası
    18. Haldun Dormen hastaneye mi kaldırıldı?..
    19. Ali Koç: "Gurbetteki vatandaşlarımızın..
    20. Dışişleri'nden Rusya'ya İdlib çağrısı
    21. 'İlahi Aşkın Sesi' beste yarışmasına..
    22. Kitap bandrol satışı 6 ayda 160..
    23. Başkan Gültak, halk gününde..
    24. Kuzey Kore’de gözaltına alınan..
    25. Van'da 14 düzensiz göçmen yakalandı
    26. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Rusya'nın..
    27. Uraz Kaygılaroğlu ve Melis İşiten..
    28. Büyükşehir, “4 mevsim Gaziantep”..
    29. Hindistan’da demir yolu kazalarında 32..
    30. Nevşin Mengü’nün zihni bulanık! S-400..
    BAE şeyhinin oğlu ahlaksız partide ölü bulundu!
    BAE şeyhinin oğlu ahlaksız partide ölü bulundu!
    İBB’de 3 yeni atama!
    İBB’de 3 yeni atama!
    Temel Karamollaoğlu'ndan çok sert tepki!
    Temel Karamollaoğlu'ndan çok sert tepki!
    Mansur Yavaş yalanlamıştı! ‘İhaleye karışan fesat'ın görüntüleri ortaya çıktı!
    Mansur Yavaş yalanlamıştı! ‘İhaleye karışan fesat'ın görüntüleri ortaya çıktı!
    İYİ Partili Ümit Özdağ hedef göstermişti! Saldırıya uğradılar
    İYİ Partili Ümit Özdağ hedef göstermişti! Saldırıya uğradılar

    Günün Karikatürü

    4 Temmuz 2019
    Ertuğrul Günay'dan yeni parti açıklaması: Yarım bırakılan işleri...
    Ertuğrul Günay'dan yeni parti açıklaması: Yarım bırakılan işleri...
    İmamoğlu homoluğu yaşam biçimi olarak görüyor! “Yasin suresini okumuştu ya, devamını da okusun”
    İmamoğlu homoluğu yaşam biçimi olarak görüyor! “Yasin suresini okumuştu ya, devamını da okusun”