Ali Koç, Fenerbahçe'nin parasını CHP yandaşı Sözcü'ye akıtıyor

Aziz Yıldırım'ın ardından oturduğu Fenerbahçe başkanlığı koltuğunda hiçbir başarı sağlayamayan Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu'nda açıklamalarda bulundu.

Halkın özgür iradesiyle seçilen meşru hükümete sivil darbe girişimi olan Gezi Kalkışmasında çapulculara Taksim'deki Divan otelini açan Koç, kuruldaki konuşmasında vatandaşları şaşırtmayan ifadeler kullandı.

Koç, birçok partiden taraftara sahip olan Fenerbahçe Kulübü'nün ilanlarını CHP yandaşı Sözcü’ye verdiklerini söyleyerek Sözcü'yü nasıl fonladıklarını itiraf etti.

İşte Ali Koç'un tepki çeken o sözleri:

"Bizler vefat eden yüksek divan kurulu üyeleri için gazetelerde ilan vermeye devam ediyoruz. Sadece ilanı verdiğimiz mecra değişti. Artık Sözcü gazetesinde kulübümüz ilanları çıkmaktadır. Burada terk edilmiş bir durum söz konusu değildir. Bu uygulama devam etmektedir"