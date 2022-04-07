Ali Koç, Fenerbahçe'deki en büyük hatasını açıkladı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Kuruçeşme'de kongre üyeleriyle iftar yemeğinde bir araya geldi.

Sarı-lacivertlilerin gündemine dair açıklamalarda bulunan Koç, Aykut Kocaman'la ilgili de bir itirafta bulundu.

Ali Koç'un açıklamaları şöyle:

"Pereira gençlerin performansını yükseltti"

"Pereira bize güzel bir miras bıraktı. Samuel'i sağ bek, Ferdi'yi sol bek yaptı. Zajc'ı satacaktık, o buna izin vermedi. Crespo'yu, Kim'i aldırdı. Gençlerin performansını yükseltti. Bazılarına da yaramadı, Pelkas geri gitti.

"En büyük hatam"

Aykut hoca ve ekibiyle devam edecektik. En büyük hatam, ilk geldiğim dönemde hocayı değiştirmekti. Şu anda olsaydı aynen devam ederdim.

"İngiltere'ye gidip kötü dönen bir Ozan gördüm"

Watford'un sahibi bana 'Muhtemelen düşeceğiz, Ozan Tufan da burada oynamıyor, zaten oynamayınca kilo alıyor. Oynasın kilo almasın' dedi. Çok seviyorum, nikah şahitliğini yaptım ama İngiltere'ye gidip kötü dönen bir Ozan gördüm.

"Mesut'un affı söz konusu değil"

Mesut'un affı söz konusu değil. Henüz konuşmadım. Ancak şu anda böyle bir planımız yok, bu iş çocuk oyuncağı değil. Aslolan Fenerbahçe'dir."