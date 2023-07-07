Ali Koç Fenerbahçe başkanlığını bırakıyor! Bakın ne iş yapacak?

Fenerbahçe'de başkan olduğu günden bu yana şampiyonluk yüzü göremeyen Ali Koç'un başkanlığı bırakacağı iddia edildi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Fenerbahçe başkanlığına aday olduğunu her fırsatta açıklayan Sadettin Saran’ı yemek yerken gördüğünü yazan Odatv yazarı Hürrem Elmasçı, Koç ile Saran'ın arasının limoni olduğunu hatırlatıp ilginç kulis bilgileri yazdı.

"Ali Koç Fenerbahçe’yi neden bırakmak istesin? Kaç yıldır futbol takımını şampiyon yapamaması mı?" diye soran Elmasçı cevabı da kendisi verdi: "Hiç değil."

Ali Koç yerine Sadettin Saran’ı mı hazırlıyor!

Ali Koç'un kendi yerine Sadettin Saran'ı hazırladığının konuşulduğunu belirten Elmasçı, "Aziz Yıldırım karşıtlığı bu iki genci birleştirmiş olabilir mi? Aman Tanrım bunu Aziz Yıldırım duymasın" dedi. İşte Hürrem Almasçı'nın Ali Koç'un Fenerbahçe başkanlığını bırakmasının gerekçeleriyle ilgili yazdıkları:

Ömer Koç çok bunalmış, bırakıyor

"İstanbullu işadamının söylediğine göre Ömer Koç iş dünyasının (ve bence de siyasetin) ağır stresinden bunalmış.

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Son olarak Rahmi Koç ile Ali Koç'un Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmeleri dikkatimi çekmişti; Ömer Koç niye yoktu o görüşmede?

Ali Koç, Koç Holding'in başına geçiyor

Ömer Koç holdingdeki ağır yüklerini azaltmak istiyormuş. Yani, yönetim kurulu başkanlığından ayrılma kararındaymış. Ali Koç da ağabeyinin yerine gelecekmiş.

Ömer Koç'un böyle bir arzusu olabilir ama Rahmi Koç bu derece başarılı olan oğlunu bırakmak ister mi, emin değilim… Bakalım zaman ne gösterecek?"