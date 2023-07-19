  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Cemal Enginyurt, Mehmet Ağar iddialarına cevap verdi

Citroen fiyatlar artınca son noktayı koydu! 350 bin TL deyip ilk kez paylaştı: Binlerce satıldı, şaşkına çevirdi

Rusya tüm dünyaya ilan etti: Tüm gemiler askeri sayılacak

Danone'nin fabrikası olay oldu, ortalığı karıştırdı! Rusya el koymuştu: şirketin başına bakın kimi atadı

Her anı korkunç! Feci kaza kamerada

Emine Erdoğan'dan açıklama geldi: BAE'de altın değerinde çalışmaları inceledi! Çocuk haklarına vurgu yapıldı

‘Obüs fabrikası Katarlılara satıldı’ deyip ortalığı karıştırmıştı! Cumhurbaşkanlığından açıklama geldi

Türkiye'de çok yakında satışa çıkacak! Vivo harekete geçti: Vivo V29 Lite geliyor! Duyanlar kulaklarına inanamıyor

Renault Toros sonunda Türkiye'de satışa çıkıyor! Fiyatını duyanlar şoka uğrayacak, böyle fiyat yok

Yunanistan Türkiye ilişkilerinde felaket kapıda! Bu kez tam yer yerinden oynayacak: Türk okulu adımı!
Spor Ali Koç bu sezon ekonomi hedefli
Spor

Ali Koç bu sezon ekonomi hedefli

Yeniakit Publisher
2023-07-19 22:44:00 -
Ali Koç bu sezon ekonomi hedefli

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, takımdan gönderilecek oyunculardan en az 45-50 milyon avro tutarında bir gelir elde etmeyi hedeflediğini duyurdu.

Süper Lig devi Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, transfer gündemine dair açıklamalarda bulundu. Transfer yapmanın yanı sıra oyuncu satmanın da önemli olduğunu vurgulayan Koç, bu sezon 45-50 milyon avro bandında satış yapmayı umduklarını söyledi.

"45-50 milyon avro satış yaparız"

Satılacak oyunculardan beklenen gelire değinen Koç, "Tabi transfer yapmak kadar satmak da önemli. Elimizdeki futbolculara gerek Almanya'dan gerek Amerika'dan gerek Orta Doğu'da gerek Avrupa'da değişik oyuncularımıza yüksek derecede ilgi var. O da bizi sevindiriyor. Çünkü sadece almakla olmaz, satmanız da lazım. Bu sene tahminim, 45-50 milyon avro bandında satış yaparız diye düşünüyoruz. İnşallah kısmet olur. Onları da tabi doğru kullanmamız gerekiyor.

"Aldığımız trensferler inşallah katkı sağlar"

Açıklamlarına devam eden başkan, "İnşallah yeni aldığımız transferlerimiz de arzuladığımız katma değeri, seviyeyi, kaliteyi arttırmaya katkı sağlarlar. Sadece Fenerbahçe için değil Türk futbolu için yeni sezon hayırlı uğurlu olsun."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23