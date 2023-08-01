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Spor Ali Koç Başkan’dan ‘Beş yıldızlık’ muhteşem dönüş!..
Spor

Ali Koç Başkan’dan ‘Beş yıldızlık’ muhteşem dönüş!..

Yeniakit Publisher
2023-08-01 13:13:00 -
Ali Koç Başkan’dan ‘Beş yıldızlık’ muhteşem dönüş!..

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, 1959 öncesi şampiyonluklar konusuyla ilgili komisyon kurulmasa 5 yıldızlı formayla maçlara çıkmaya devam edeceklerini belirterek, “Geldiğimiz noktada Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) komisyon kurma yaklaşımını olumlu buluyoruz. Saygı göstermek, komisyon kararının federasyonu baskıya almaması için bundan sonraki maçlarımızda yıldızsız formamızla oynayacağız. Bizim amacımız süreci tetiklemekti” açıklamasını Yüksek Divan Kurulu toplantısında yaptı.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, 1959 öncesi şampiyonluklar konusuyla ilgili komisyon kurulmasa 5 yıldızlı formayla maçlara çıkmaya devam edeceklerini belirterek, “Geldiğimiz noktada Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) komisyon kurma yaklaşımını olumlu buluyoruz. Saygı göstermek, komisyon kararının federasyonu baskıya almaması için bundan sonraki maçlarımızda yıldızsız formamızla oynayacağız. Bizim amacımız süreci tetiklemekti” açıklamasını Yüksek Divan Kurulu toplantısında yaptı.

 

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