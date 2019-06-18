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Ali Koç basın toplantısı düzenleyecek

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Başkanvekili Semih Özsoy, Anadolu Efes maçında yaşanan ’ambulans’ kriziyle ilgili bugün basın toplantısı düzenleyecek.

18 Haziran 2019 Salı 02:04
Ali Koç basın toplantısı düzenleyecek

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Başkanvekili Semih Özsoy, Anadolu Efes maçında yaşanan ’ambulans’ kriziyle ilgili bugün basın toplantısı düzenleyecek.


Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisi 5. maçında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Anadolu Efes’e 86-76 mağlup oldu. Bu mücadelede sarı-lacivertli basketbolcu Luigi Datome, yaşanan bir pozisyon sonrası sakatlanmış ve geçici hafıza kaybı yaşamıştı. Karşılaşmanın ardından ise salonda bulunan ambulansın Datome’yi götürmeyi reddetiği iddia edilmişti. Tüm bu yaşananları ardından Anadolu Efes de bir açıklama yaparak iddiaların gerçeği yansıtmadığını, kendilerine Fenerbahçe cephesinden ambulans talebinin gelmediğini belirtmişti.


Efes’in açıklamasının hemen ardından ise Fenerbahçe Kulübü, yaşananlarla alakalı Başkan Ali Koç ve Başkanvekili Semiy Özsoy’un bugün bir basın toplantısı düzenleyeciğini duyurdu.



Sarı-lacivertlilerin resmi sitesinden yapılan açıklama şöyle:


"Fenerbahçe Beko Erkek Baaketbol Takımımızın Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde oynadığı Final serisinde yaşanan olaylarla ilgili Başkanımız Ali Koç ve Başkanvekilimiz Semih Özsoy, bugün (Salı) saat 16:30’da bir basın toplantısı gerçekleştirecektir.


Toplantı, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nin 1907 Tribünü’nde yapılacaktır.


Basın mensuplarının ve kamuoyunun bilgisine sunarız."

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Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 02:04
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