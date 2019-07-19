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Ali Koç: "Başarılarla dolu nice 19 Temmuzlar diliyorum"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Dünya Fenerbahçeliler Günü hakkında bir mesaj yayınlayarak, "Beraberliğin hiç eksilmediği sarı-lacivert başarılarla dolu daha nice 19 Temmuzlar temenni ediyorum" dedi.

19 Temmuz 2019 Cuma 14:50
Ali Koç: "Başarılarla dolu nice 19 Temmuzlar diliyorum"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Dünya Fenerbahçeliler Günü hakkında bir mesaj yayınlayarak, "Beraberliğin hiç eksilmediği sarı-lacivert başarılarla dolu daha nice 19 Temmuzlar temenni ediyorum" dedi.


Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Dünya Fenerbahçeliler Günü sebebiyle bir mesaj yayınladı. Başkan Koç, Ülker Stadı’nda sarı-lacivertlilerin yeni sezon formasıyla yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:


"Fenerbahçe’mizin renklerini, şanlı bayrağını ve güçlü armasını dünyanın dört bir yanında gururla temsil eden tüm taraftarlarımızı, derneklerimizi ve kongre üyelerimizi, stadımızdan dün lansmanını yaptığımız yeni sezon formamızla beraber sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bugün kulübümüzün kuruluşunu simgeleyen, camiamızın gönlünde çok ayrı bir yeri olan asırlık çınarımızın gölgesinde, köklü tarihimizi simgeleyen 19 Temmuz günü.


Bu büyük kulübün bir parçası olan, ellerinden gelen tüm destekleriyle tribünlerde, salonlarda, gerektiğinde sokakta iyi günde kötü günde sonsuz bir fedakarlık ve aidiyet duygusuyla Fenerbahçe’nin yanında olan, yeri geldiğinde sarı-lacivert, yeri geldiğinde fener olan tüm taraftarlarımızın ’19 Temmuz Dünya Fenerbahçeliler Günü’nü canıgönülden kutlarım.


Bu kulüp sizinle güçlü, sizlerle ayrıcalıklı. Sizlerin desteğiyle her türlü zorluğun üstesinden gelecek güce sahiptir. Yarıştığımız her kulvarda zirveye oynayan bir spor kulübünden daha fazlası anlayışıyla, camiasıyla öncü ve örnek olan bir Fenerbahçe dileğiyle, birlik ve beraberliğin hiç eksilmediği sarı-lacivert başarılarla dolu daha nice 19 Temmuzlar temenni ediyorum. Bir kez daha iyi ki varsınız, iyi ki Fenerbahçe var, iyi ki Fenerbahçeliyiz."

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Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 14:50
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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