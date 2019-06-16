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Ali Koç: “Aziz Yıldırım’ın geçen seneki ibrası kabul görmüştür”

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, 2018 yılının ilk 4 ayındaki eski başkan Aziz Yıldırım’a ait döneminin geçen sene mali yönden ibra edildiğini ve bir daha oylama yapılmasına gerek kalmadığını açıkladı.

16 Haziran 2019 Pazar 14:09
Ali Koç: “Aziz Yıldırım’ın geçen seneki ibrası kabul görmüştür”

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, 2018 yılının ilk 4 ayındaki eski başkan Aziz Yıldırım’a ait döneminin geçen sene mali yönden ibra edildiğini ve bir daha oylama yapılmasına gerek kalmadığını açıkladı.


Fenerbahçe Spor Kulübü’nün Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı’nda Başkan Ali Koç, kürsüye çıkarak bir konuşma yaptı. Genel kurulda 2 bin küsur üyenin katıldığını belirten Koç, “Bugün özel bir gün. Hem sınav hem de babalar günü. Mali genel kurula katılım daha fazla olması gerekirdi. Bir konuya girmek istiyorum. Polemik yapılan bir konu. Geçen sene tarihimizin en fazla katılımıyla genel kurul yaptık. 20 sene sonra yönetim değişikliği oldu. Bizim bazı konulara bakışımız eski yönetime göre farklı olabilir. 2018 senesinin ibrası nasıl olacak diye konuştuğumuzda geçen senenin 4 ayın ibra edilmediği konusu gündeme geldi. Zabıtlara geçmediği için bu senenin tümünü mü, yoksa bir bölümünün mü oylaması gerekiyor diye konuşuldu. Vefa bey ile yaptığımız görüşmelerde, ilk 4 ayın ibra edilip, edilmediği konusu hakkında tereddütler olduğunu söyledi. Ondan sonra hepsini ibra edelim dedik. Ama iki ayrı yönetim olduğu için de iki ayrı döneme bölelim dedi. İlk 4 ay eski yönetim, 7 ay bizim yönetim ve 1 ay 5 gün de boş bir dönem kalıyordu açıkta. Bütün yılı oylarız, ibra ederiz, zabıtlara da geçeriz dedik. İlerleyen sürede eski yönetimin ibra edilmeyeceği hususuyla bağdaştırılarak bir polemik mevzu oldu. Bu tamamen teknik bir konu. Sonra geri gelen bildiriler, aramızdaki konuşmalarla geçen sene yapılan ibranın yeterli olduğuna kanaat getirdik.Başkanımız Aziz Yıldırım da ibra edilmeyeceği duygularına katılmış. Mektup yolladı. Mektuba da katılıyoruz. Dernekler mevzuatında genel kurulda 3 ay itiraz hakkınız var. 3 ay itiraz olmadığı zaman kesinleşmiş karar oluyor. Geçen senenin ibrası kabul görmüştür. Bu yüzden bu maddeleri gündemden çıkaracağız” diye konuştu.



“Fenerbahçemizin mahkeme kapılarında olmaması gelenektir”


A.Ş. ile dernekler mevzuatların ayrı olduğunu ifade eden Başkan Koç, “Derneklere gelince herhangi bir usulsüzlük, yanlışlık olmadığı takdirde teamül oylama üzerindedir. İbra edilip, edilmeyeceği iyi düşünülmeli. Fenerbahçemizin mahkeme kapılarında olmaması gelenektir. Dolayısıyla geçen senenin ibrası bizim açımızdan da yeterlidir. Avukatlarla yaptığımız görüşmelerde buna gerek olmadığı ifade edildiği için geçen senin ibrasını kabul ediyoruz. Geçen sene iki dönem hızlı bir şekilde oylama ile yapıldı. Kimsenin de itirazı olmadığı için kabul edilmiştir. Kulübe gösterdiğiniz ilgi ve alaka için teşekkür ederim. Kulübümüz için faydalı bir toplantı olur” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 16 Haziran 2019 Pazar 14:09
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