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Ali Kılıç: “Üreten de tüketen de mutlu olacak”

Cumhur İttifakı AK Parti Terme Belediye Başkan Adayı Ali Kılıç, "Üretenin de tüketenin de mutlu olduğu Terme inşa edeceğiz" dedi.

16 Şubat 2019 Cumartesi 13:15
Ali Kılıç: “Üreten de tüketen de mutlu olacak”

Cumhur İttifakı AK Parti Terme Belediye Başkan Adayı Ali Kılıç, "Üretenin de tüketenin de mutlu olduğu Terme inşa edeceğiz" dedi.


Başkan Adayı Ali Kılıç, beraberinde bazı parti yöneticileriyle birlikte Bazlamaç Mahallesi’nde Murat Yılmaz’a ait lokantanın açılışını yaptı. Bazlamaç sakinlerinin yakın ilgi gösterdiği ve sevgi gösterilerinde bulunduğu Ali Kılıç, açılış kurdelesini kestikten sonra yaptığı kısa konuşmada projelerini anlatarak 31 Mart seçimlerinde destek istedi.



Gençlere yeni iş imkanları


Terme’nin bugün bulunduğu noktadan çok daha ileri konumda olması için gece-gündüz çalışacaklarını belirten Ali Kılıç, "Halkımız, yani sizler beni başkanlık görevine layık görürseniz, bu kentin kalkınması, dolayısıyla da sizlerin refah düzeyinin artması için var gücümüzle mesai yapacağız. Terme’nin mevcut potansiyellerini harekete geçirerek katma değer oluşturacak, başta gençlerimiz olmak üzere hemşehrilerimize yeni iş imkanları sağlayacağız" diye konuştu.



İlçe esnafına tam destek


Özellikle esnafa yönelik projeleri olduğunu belirten Ali Kılıç, "İlçe genelimizdeki her esnaf, belediye desteğini arkasında hissedecek. Esnafımızın kalkınması demek ilçemizin kalkınması demek. Bugün burada yaptığımız gibi yeni iş yerlerinin açılmasını teşvik edecek, bu çaba içerisinde olan her esnafımıza belediyemizin imkanları ölçüsünde destek vereceğiz. Daima esnafımızın yanında olacağız. Kısacası üretenin de tüketenin de mutlu olduğu bir Terme’yi hep birlikte inşa edeceğiz" şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 16 Şubat 2019 Cumartesi 13:15
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