Türkiye'den Pakistan'a terör tepkisi! Dışişleri Bakanlığı hain saldırıyı en sert dille lanetledi!

Dışişleri Bakanlığı, dost ve kardeş ülke Pakistan’ın Hayber Pahtunhva eyaletinde bir polis karakolunu hedef alan alçak terör saldırısı sonrası yazılı bir açıklama yayımladı. Menfur saldırıyı en güçlü biçimde kınayan Türkiye, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dilerken Pakistan halkına ve hükumetine taziye mesajlarını iletti.

Açıklamada, terörün her türlüsüne karşı kararlı bir duruş sergilendiği vurgulanırken Türkiye'nin, teröre karşı yürüttüğü zorlu mücadelede Pakistan ile tam dayanışma içinde olmaya devam edeceği kaydedildi. Hain saldırının ardından bölgede güvenlik alarmı verilirken, Ankara’nın bu kararlı desteği İslam dünyasında kardeşlik bağlarının sarsılmaz bir nişanesi olarak karşılandı.