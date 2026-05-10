MV Hondius'ta tahliye sürüyor! Fransa'ya dönen yolculardan birinde semptom görüldü

IHA Giriş Tarihi:
MV Hondius'ta tahliye sürüyor! Fransa'ya dönen yolculardan birinde semptom görüldü

Hantavirüs vakalarıyla gündeme gelen MV Hondius yolcu gemisinde tahliyeler gruplar halinde devam ediyor. Kanarya Adaları’na demirleyen gemiden Fransa’ya götürülen 5 yolcudan birinde semptom gözlemlendiği açıklandı.

Hantavirüs nedeniyle 3 kişinin hayatını kaybettiği MV Hondius yolcu gemisindeki tahliye sürecinde yeni bir gelişme yaşandı.

 

Granadilla Limanı’na demirledi

Arjantin’den büyük bir kısmı İngiliz, Amerikalı ve İspanyol olmak üzere 140’tan fazla yolcu ve mürettebat ile Afrika’nın batısındaki Cabo Verde’ye (Yeşil Burun Adaları) gittiği sırada hantavirüse bağlı 3 ölümün yaşandığı Hollanda bayraklı lüks MV Hondius yolcu gemisinde tahliye operasyonu devam ediyor. İspanyol Sivil Savunması, İspanya’ya bağlı Kanarya Adaları’nda bulunan Tenerife’deki Granadilla Limanı’na demirleyen gemiye ilişkin yeni görüntüler paylaştı. Görüntülerde limandaki yetkililer ve yolcuların tahliye sürecine ilişkin detaylar yer aldı.

 

Yetkililer, yolcuların konvoy eşliğinde Tenerife’deki Sur-Reina Sofia Havalimanı’na götürüldüğünü açıkladı. Bir kısmı Madrid’e ulaşan yolcular, burada alınan yoğun önlemlerle birlikte bir askeri hastaneye sevk edildi.

 

Fransa’dan kaygılandıran açıklama

Yerel kaynaklar, aynı zamanda Fransız yolcuların tahliyesinin gerçekleştirildiğini bildirdi. Yolcuları taşıyan uçağın Paris’e iniş yaptığı ve havalimanında acil durum hizmetleri tarafından karşılandığı kaydedildi.

 

Fransa Başbakanı Sebastien Lecornu, ülkeye getirilen 5 yolcudan birinde hantavirüs semptomlarının gözlemlendiğini açıkladı. Lecornu, yolcuların sıkı denetim altında izolasyon sürecine alındığını bildirdi. Fransız yolcuların 72 saat boyunca hastanede gözetim altında tutulması ve ardından 45 gün boyunca evlerinde karantinada kalmaları bekleniyordu.

 

Tahliyeler gruplar halinde gerçekleştiriliyor

İspanya Sağlık Bakanı Monica Garcia, ilk olarak İspanya vatandaşlarının 5’şer kişilik gruplar halinde küçük teknelerle karaya çıkarılacağını ve otobüslere bindirilerek yerel havaalanına nakledileceğini söylemişti. Yolcuların kendilerine tahsis edilen tahliye uçağı gelene kadar gemiden ayrılmayacakları belirtilmiş ve Hollandalı yolcuların gemiden ayrılacak bir sonraki grup olacağı aktarılmıştı. Bu uçağın Almanya, Belçika ve Yunanistan’a giden yolcuları da taşıyacağı ifade edilmişti.

 

Bakan Garcia, daha sonra ise gemiden Türkiye, Fransa, İngiltere ve ABD’den gelen yolcuların tahliye edileceğini ifade etmişti. Garcia, en son tahliye edilecek grubun Avustralya, Yeni Zelanda ve diğer Asya ülkelerinin vatandaşları olduklarını belirterek, söz konusu 6 kişiyi taşıyacak uçağın yarın öğleden sonra Tenerife’ye varmasının beklendiğini açıklamıştı.

Öte yandan, 30 mürettebatın gemide kalacağı ve Hollanda’ya doğru seyredeceği bildirilmişti.

