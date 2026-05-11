  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Emekliye araç müjdesi! Meclis’teki düzenlemede ÖTV’siz liste belli oldu Honda’dan Türkiye yatırımı sonrası büyük adım! Yerli üretim PCX125 ön siparişte Hiç hesapta olmayan kötü bir sezon sonrası... Sergen Yalçın açıklama yaparak noktayı koydu! Sessiz sedasız ortak olacaklar! Ünlü market zincirleri birleşiyor Meteoroloji müjdeyi verdi! Artık kapıya dayandı! Eski başbakana şartlı tahliye! Elektronik kelepçe takacak Ne diyeceği merakla bekleniyordu! Ali Koç’tan flaş başkanlık kararı Trump tehdit etti, hiç hesapta olmayan ülkeler Türkiye'nin yanında saf almaya başladı Yürüyerek kıştan bahara geçtiler
Spor
6
Yeniakit Publisher
Anlaşmanın tarihi bile belli! Ve Mourinho resmen geri dönüyor
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Anlaşmanın tarihi bile belli! Ve Mourinho resmen geri dönüyor

Avrupa futbolunu sarsan iddialar gerçek oldu! İspanyol devi Real Madrid'de beklenen tarihi anlaşma sağlandı ve Jose Mourinho netlik kazandı.

#1
Foto - Anlaşmanın tarihi bile belli! Ve Mourinho resmen geri dönüyor

İspanya La Liga devi Real Madrid'de haftalardır süren teknik direktörlük bilmecesi nihayet son buldu. Takımın eski efsanevi hocası ile Florentino Perez yönetimi arasında bir süredir devam eden ve tüm Avrupa basınının yakından takip ettiği pazarlıklarda mutlu sona ulaşıldı.

#2
Foto - Anlaşmanın tarihi bile belli! Ve Mourinho resmen geri dönüyor

Portekizli efsane çalıştırıcı Jose Mourinho, Real Madrid'in yeni teknik direktörü olmayı resmen kabul etti.

#3
Foto - Anlaşmanın tarihi bile belli! Ve Mourinho resmen geri dönüyor

Geçtiğimiz günlerde yapılan yüz yüze görüşmelerde masaya yatırılan 2 yıllık sözleşme şartı ve yıldız oyuncularla ilgili krizlerin çözümü konusunda tarafların tamamen el sıkıştığı öğrenildi.

#4
Foto - Anlaşmanın tarihi bile belli! Ve Mourinho resmen geri dönüyor

Sözleşmenin zamanlaması da netlik kazandı. Mourinho'nun şu an başında bulunduğu Benfica ile olan sözleşmesindeki fesih maddesinin devreye sokulacağı ve deneyimli teknik adamın sezon sonunda eflatun-beyazlıların başına resmen geçeceği bildirildi.

#5
Foto - Anlaşmanın tarihi bile belli! Ve Mourinho resmen geri dönüyor

Daha önce 2010-2013 yılları arasında Real Madrid'i çalıştıran ve 100 puanlık efsanevi şampiyonlukla tarihe geçen Mourinho'nun, sezon biter bitmez Santiago Bernabéu'da görkemli bir imza töreniyle basının karşısına çıkması bekleniyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Muhittin Böcek’ten etkin pişmanlık başvurusu!
Gündem

Muhittin Böcek’ten etkin pişmanlık başvurusu!

Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanıp görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek, et..
Buket Güler Ozan'dan istifa açıklaması! Halk TV’de yaprak dökümü
Gündem

Buket Güler Ozan'dan istifa açıklaması! Halk TV’de yaprak dökümü

Halk TV’de son dönemde peş peşe gelen ayrılıklara bir yenisi daha eklendi. Son olarak Buket Güler Ozan istifa ettiğini duyurdu.
ABD ve İsrail’den ortak kahpelik! Skandalı eski Microsoft çalışanı ifşaladı
Gündem

ABD ve İsrail’den ortak kahpelik! Skandalı eski Microsoft çalışanı ifşaladı

ABD merkezli veri analizi şirketi Palantir, İsrail ordusuna hedef belirleme ve veri analizi odaklı yapay zeka desteği sunarken, bu teknoloji..
Hamaney'e suikast girişiminde yeni gelişme!
Dünya

Hamaney'e suikast girişiminde yeni gelişme!

ABD ve siyonist rejimin düzenlediği ortak bombardımanlar sırasında İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney'in yüzünden ağır yaralandığı yön..
Hizbullah'tan işgalciye ateşkes tokadı! Siyonist askerler Lübnan topraklarında kapana kısıldı
Gündem

Hizbullah'tan işgalciye ateşkes tokadı! Siyonist askerler Lübnan topraklarında kapana kısıldı

Lübnan direniş hareketi Hizbullah, ateşkesi hiçe sayan ve saldırılarına devam eden katil İsrail ordusuna misilleme yağdırdı. Güney Lübnan’da..
Afyon’da bomba iddia: Burcu Köksal, 6 meclis üyesi ile birlikte AK Parti’ye geçecek, belediye meclisi el değiştirecek!
Gündem

Afyon’da bomba iddia: Burcu Köksal, 6 meclis üyesi ile birlikte AK Parti’ye geçecek, belediye meclisi el değiştirecek!

CHP’den istifa ederek AK Parti’ye geçme kararı alan Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal’ın 6 CHP’li meclis üyesi ile birlikte AK Pa..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23