Anlaşmanın tarihi bile belli! Ve Mourinho resmen geri dönüyor
Avrupa futbolunu sarsan iddialar gerçek oldu! İspanyol devi Real Madrid'de beklenen tarihi anlaşma sağlandı ve Jose Mourinho netlik kazandı.
İspanya La Liga devi Real Madrid'de haftalardır süren teknik direktörlük bilmecesi nihayet son buldu. Takımın eski efsanevi hocası ile Florentino Perez yönetimi arasında bir süredir devam eden ve tüm Avrupa basınının yakından takip ettiği pazarlıklarda mutlu sona ulaşıldı.
Portekizli efsane çalıştırıcı Jose Mourinho, Real Madrid'in yeni teknik direktörü olmayı resmen kabul etti.
Geçtiğimiz günlerde yapılan yüz yüze görüşmelerde masaya yatırılan 2 yıllık sözleşme şartı ve yıldız oyuncularla ilgili krizlerin çözümü konusunda tarafların tamamen el sıkıştığı öğrenildi.
Sözleşmenin zamanlaması da netlik kazandı. Mourinho'nun şu an başında bulunduğu Benfica ile olan sözleşmesindeki fesih maddesinin devreye sokulacağı ve deneyimli teknik adamın sezon sonunda eflatun-beyazlıların başına resmen geçeceği bildirildi.
Daha önce 2010-2013 yılları arasında Real Madrid'i çalıştıran ve 100 puanlık efsanevi şampiyonlukla tarihe geçen Mourinho'nun, sezon biter bitmez Santiago Bernabéu'da görkemli bir imza töreniyle basının karşısına çıkması bekleniyor.
