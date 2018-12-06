Ali Ilbaş AK Parti Siirt belediye başkan adayı Ali İlbaş kimdir nerelidir?

Ali Ilbaş AK Parti Siirt belediye başkan adayı olmasından sonra ismi en çok arananların başında geldi. SRIYAD İş Adamları Derneği Yönetim Kurulu Kurucu Üyeliği ve Siirt İl Temsilciliği görevlerini üstlenen Ali İlbaş, Kasım 2015 Genel Seçimlerinde Ak Parti Siirt 3. Sıra Milletvekili Adayı oldu. Peki Ali İlbaş kimdir, nerelidir ve kaç yaşındadır.

Ali Ilbaş kimdir?

Ali Ilbaş, 1967'de Siirt'de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Siirt’te tamamladı. Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimleri Fakültesi İşletme Bölümü’nden mezun oldu. Akaryakıt, nakliyat ve inşaat sektörüyle iştigal eden İlbaş, TÜDKİYEB Genel Başkan Yardımcılığı, Tümsiad Siirt Şube İl Başkan yardımcılığı, ASRIYAD İş Adamları Derneği Yönetim Kurulu Kurucu Üyeliği ve Siirt İl Temsilciliği görevlerini üstlenmiştir.

Ali Ilbaş siyasi hayatı

Ak Parti Siirt İl Siyasi ve Hukuk İşleri Başkanlığı ve İl Başkan Vekilliği görevlerini ifa eden İlbaş, 2014 yerel seçimlerinde Ak Parti Siirt Belediye Başkan Adayı, Kasım 2015 Genel Seçimlerinde Ak Parti Siirt 3. Sıra Milletvekili Adayı olmuştur. Arapça ve Kürtçe bilen Ali İlbaş evli ve 6 çocuk babasıdır.