Ali İhsan Yavuz: CHP'li bir gazeteci beni arayıp...

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AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Kanal 7 canlı yayınında Mehmet Acet'e konuştu.

AK Parti'nin oy oranına ilişkin değerlendirmede bulunan Yavuz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın rekor oyla seçileceğini söyledi.

'Milletimiz görüyor'

Yavuz, şu dikkat çekici bilgiyi paylaştı:

CHP'li bir gazeteci beni arayıp, "Ukrayna-Rusya savaşından sonra Türkiye'nin tutuşunu gördüm. Bundan sonra AK Parti'ye oy vereceğim" dedi.

"Son ankette yüzde 2-3 oranında artmışız." ifadesini kullanan Yavuz, şöyle devam etti:

Bütün anketlerin ortalamasına bakıyorum, sokağın yansımasına ve psikolojisine bakıyorum, bir sonraki seçimde AK Parti'nin oy oranının bir önceki seçimden daha az olmayacağını iddia ediyorum. Birtakım zorluklar yaşansa da güçlü bir iradenin ortada olduğunu milletimiz görüyor. Bu anlamda da ileriye dönük yapılan çalışmaların ışığını da görüyor.