Ali İhsan Karahasanoğlu'ndan darbeci Çetin Doğan'a açık teklif

28 Şubat davasında hapis cezası alan eski 1. Ordu Komutanı Çetin Doğan, FETÖ'cülerin o dönem TSK'dan atıldığını öne sürdü.

Akit Tv'de ekranlara gelen Manşetlerin Dİli programında Çetin Doğan'ın bu açıklamaları değerlendirildi.

Yeniakit Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu yaptığı açıklamada, "Çetin Doğan çıkıp ‘Biz 28 Şubat’ta FETÖ’cüleri atıyorduk’ diyor. Peki Erbakan’a neden düşmanlık yaptınız? Akit gazetesinin yaşaığı, üniversite öğrencisi kızların yaşadığı zulüm var. FETÖ’ye bakın. Çocukları imam hatiplere değil, normal liseye gider. Bu açıklamalar Çetin Doğan’ın son çırpınışları. Şimdi çıksın eğer ciddiyse, ‘Biz suçlu değiliz. Biz ABD’li CIA’nin kuklası olan FETÖ’cü subayları gördük. Erken uyandık. Bunları önlemek için tedbir aldık ve şimdi de mahkum olduk’ diyorsa ve bu fikrinde samimiyse çıksın AKİT TV’ye ya da başka programa anlatsın" ifadelerini kullandı.