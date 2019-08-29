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Ali Gökay Turhal Kaymakamlığı görevine başladı

Mülki İdare Amirleri Kararnamesi ile Turhal Kaymakamlığı görevine atanan Ali Gökay görevine başladı.

29 Ağustos 2019 Perşembe 14:06
Ali Gökay Turhal Kaymakamlığı görevine başladı

Mülki İdare Amirleri Kararnamesi ile Turhal Kaymakamlığı görevine atanan Ali Gökay görevine başladı.


Turhal’da görevebaşlaması dolayısıyla kaymakamlık resmi sitesinden ilk beyanatını veren Kaymakam Ali Gökay: "Öncelikle güzel ülkemin şirin bir ilçesi olan Turhal’da görev yapmamı uygun gören Sayın Cumhurbaşkanımıza şükran ve saygılarımı sunuyorum. Turhallı hemşehrilerime hizmet edecek olmanın onur ve mutluluğunu yaşıyorum. En öncelikli hedefim bu güzel şehirde birlik ve beraberliğin en üst seviyede tutulması, huzur ve güven ortamının daim olması için gayret sarf etmek olacaktır. Çünkü huzurun ve birlikteliğin olduğu bir şehrin yaşam kalitesi artar. Bu hedefler doğrultusunda göreve başladığım Turhal’da insanlar arasında ayırım yapmadan toplumun her kesimini kucaklamak için sizlerle birlikte gece gündüz demeden çalışacağız. Tüm bunların yanı sıra sosyal devlet anlayışı kapsamında vatandaşlarımızın gönüllerini ve dualarını almak için var gücümüzle çalışıp kimsesizlerin kimsesi olmaya odaklanacağız. Sevgi ve hoşgörü içerisinde görev yapma bilinci ve gayretiyle hep birlikte Turhallı hemşehrilerimize hizmet edeceğiz.Bu duygu ve düşüncelerle, Turhal’da görev yapmanın onuruyla tüm vatandaşlarımıza ve siz mesaiarkadaşlarıma sevgi, saygı ve muhabbetlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 14:06
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