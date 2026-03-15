Ali Erkan Kavaklı’dan Gönüller Sultanı Hz. Muhammed’in (sav) Hayatı kitabı

O bir müjde peygamberiydi. Kitap ile geldi, müjde getirdi. Allah’ı anlattı. Onun insana değer verdiğini müjdeledi. Kur’an ve Peygamberimiz (sav) olmasaydı biz merhametli, şefkatli, bağışlayıcı, cömert, güzel ve bütün güzelliklerin sahibi Rabbimiz olduğunu bilemezdik. Bizi yaratan, şuur veren; el, ayak, göz, kulak, beyin, kalp vb. ihsan eden Rabbimize nasıl teşekkür edeceğimizi, onun rızasını ne ile kazanabileceğimizi bilemezdik.

Nimete teşekkür etmeyi, bizi seven Rabbimize şükretmeyi ve onun rızasını kazanmayı ondan öğrendik. O müjdelemeseydi ölümden sonra cennetin olduğunu keşfedemezdik.

Felsefeciler, insan konuşan hayvandır, düşünen hayvandır, eleştiren hayvandır, diyorlar.

Kur’an; insanın en şerefli varlık olduğunu, yeryüzünde Allah’ın şerefli bir misafiri olduğunu, öldükten sonra cennete davet edildiğini müjdeledi.

Hz. Muhammed (sav) insanlığın şerefini kurtardı, bizi hayvanlık seviyesinden şerefli varlık insan mertebesine yükseltti. Güvenilir, cömert, iyiliksever, yalansız, dürüst, yardımsever bir insandı Peygamberimiz (sav). Vahiyle öğrendiği hakikatleri anlatmaya en yakınlarından başladı. Eşi Hz. Hatice, kızları, yeğeni Hz. Ali, azatlı kölesi Hz. Zeyd, en yakın arkadaşı Hz. Ebubekir herkesten önce ona inandılar. Onun doğru sözlü olduğunu biliyorlardı. Hayatında hiç yalan söylememişti.

İslamiyet dalga dalga yayıldı. Hz. Muhammed (sav), ben öğretmen olarak gönderildim, buyurur. Kur'an'ı Hz. Cebrail'den öğrendi ve herkese öğretti. Kimseden maddi bir karşılık istemedi. İnsanları hakikati kabul etmeye çağırırken her türlü fedakârlığı göze aldı. 23 sene, akşam sabah, gece gündüz, kış ve yaz Kur'an hakikatlerini anlattı. İnsanları zengin-fakir, asil-köle, küçük-büyük, kadın-erkek, güzel-çirkin diye ayırmadı. Hepsine Kur'an hakikatlerini ulaştırmak için çırpındı. Medine'ye hicret edince Suffe Okulu açtı, okuma yazma seferberliği başlattı, bedevileri bilgili ve bilge insanlara dönüştürdü.