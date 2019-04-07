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Ali Eren Demirezen, 3. kez Avrupa şampiyonu

Çek Cumhuriyetinde yer alan Usti Nad Labem kentinde ringe çıkan Ali Eren Demirezen üçüncü kez Avrupa Şampiyonluk kemerini beline taktı.

07 Nisan 2019 Pazar 15:11
Ali Eren Demirezen, 3. kez Avrupa şampiyonu

Çek Cumhuriyetinde yer alan Usti Nad Labem kentinde ringe çıkan Ali Eren Demirezen üçüncü kez Avrupa Şampiyonluk kemerini beline taktı.


Avrupa şampiyonluk maçında Ali Eren Demirezen, Bosnalı rakibi Adnan Radzovic ile karşı karşıya geldi. Maçın başından sonuna kadar rakibi karşısında üstün bir performans sergileyen Demirezen, Radzovic’e ringi dar etti. Mücadelenin sonlarına doğru Bosnalı boksör arkasını dönerek kaçma girişimleri yapmaya başlayınca hakem maçı bitirerek, bu tür hareketlere daha fazla müsamaha göstermeyeceğini belirtti ve rakibi diskalifiye etti. Karşılaşma sona ererken, Ali Eren Demirezen, yeniden Avrupa şampiyonu ilan edildi. Konu hakkında bir açıklama yapan EC BOXİNG Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Erol Ceylan, sporcusunun muhteşem bir performans gösterdiğini vurgulayarak, "Ali’yi Türkiye’deki sporseverlerle de buluşturmak istiyoruz. Kulüp bünyemizde toplam beş Türk boksörümüz var ve bunlar yavaş yavaş dünyanın zirvesine yaklaştılar. Türkiye’de kulübümüz EC BOXİNG’in temsilciliğini faaliyete geçirdik. Ekim veya kasım aylarında ülkemizde de dev bir boks galası düzenleyerek Türk seyirciler ile dünya starı boksörlerimizi buluşturmayı planlıyoruz" dedi.



Bülent Başer: "Sonuçtan memnunuz"


EC BOXİNG Başantrenörü Bülent Başer, sporcusunun performansından memnun olduğunu vurgulayarak, "Ali bizi şaşırtmadı. Nakavt bekliyorduk ve öyle de oldu. Karşısında rakip dayanmıyor. Kimse de karşısına çıkmak istemiyor ve biz rakip bulmakta zorlanmaya başladık. Asıl hedefimiz dünya şampiyonluğudur ve bunun içinde az bir zamanımız kaldı" dedi.


Kulübün basın danışmanı Vedat Alyaz, 11 maçta, 11 nakavt yapan Ali Eren Demirezen’in dünya boks otoritelerini şaşkına çevirdiğini dile getirerek, "Şimdiye kadar yenilgi yüzü görmeyen sporcumuz, tüm karşılaşmalarını nakavtla kazanarak ne kadar kaliteli bir sporcu olduğunu tüm dünyaya göstermiştir. Ağır sıklette bu kemeri ilk kez rahmetli efsanevi boksörümüz Sinan Şamil Sam kazanmıştı, ardından başarılı sporcumuz Erkan Teper alarak tüm ülkemizi gururlandırmıştı. Şimdi de Ali, bu kemeri getirerek büyük bir başarıya imza attı" açıklamasında bulundu.

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Haber Tarihi: 07 Nisan 2019 Pazar 15:11
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