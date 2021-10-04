Ali Erbaş'tan ümmetin gönlüne su serpen kitap

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Ali Ulvi Kurucu’nun kitabından “caminin ot deposu yapıldığı, minaresinin kesildiği” hikâyelerini aktardığı Ramazan Günlükleri-2 kitabında, “Bunlar Anadolu’da yaşandı. Unutma” diyerek dikkat çeken ifadeler kullandı.

Ali Erbaş, kitabın “Ali Ulvi Kurucu’nun Hatıratları’ndan birkaç hatıra” başlıklı bölümünde, “Türkiye’de Müslümanların inançları ve ibadetleri ile ilgili sıkıntılı dönemler yaşadıklarını” söyledi.

Kurucu’nun kitabından “takkeyle namaz kılarken yanına gelen kurmay albayın ‘Niçin şapka giymiyorsun? Takkeyle görürsem seni bu atla çiğnerim’ dediği, caminin ot deposu yapıldığı, minaresinin kesildiği” hikâyelerini aktaran Erbaş, bunları “acıklı hadiseler” olarak nitelendirerek “Bütün bunlar Rusya’da, Çin’de, Yunanistan’da değil, Anadolu’da yaşandı. Unutma, unutturma” ifadelerini kullandı.

Kitapta, selamlaşmaya ilişkin yazısına da yer veren Erbaş, “Selamün aleyküm” ya da “Esselamü aleyküm” şeklinde kendisine selam verilen kişinin “ve aleykümüsselam ve rahmetüllahi” şeklinde karşılık vermesi gerektiğini belirtti. Selamın yeri konusunda bazı sınırlar çizildiğini ifade eden Erbaş, “Örneğin oyun oynayana, şarkı söyleyene, abdest bozmakta olana, hamamda veya başka bir yerde çıplak bulunana selam verilmeyeceği; hutbe, sesli olarak Kuran okuma, ezan ve kâmet esnasında da selam alınmayacağı ifade edilmiştir” dedi.

Erbaş, evlilik dışındaki ilişkilerin “en çirkin ve büyük günahlardan biri olan zina anlamına geldiğini” belirttiği kitabında, “nikâhsız birlikteliği normalleştirmeye çalışmanın, insanlarda ahlak derecesini sıfırın altına düşüren, dünyanın dengesini bozup, altını üstüne getiren en korkunç, en lanet, en aşağılık davranışlardan biri” olduğunu iddia etti. Erbaş, “Burada söz konusu olan neslin, ailenin korunması gibi toplumların âlî menfaatleridir” dedi.