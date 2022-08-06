Ali Erbaş’tan terör devleti İsrail’e tepki

YENİ AKİT ANKARA

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İsrail’in Gazze’ye düzenlediği hava saldırılarına sert tepki gösterdi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, Filistinlileri hedef alan bu saldırıyı şiddetle kınadığını söyledi.

Saldırılarda vefat eden Filistinlilere Allah’tan rahmet, yaralananlara acil şifalar dileyen Başkan Erbaş’ın mesajı şu şekilde:

“İşgal devleti İsrail Gazze’de bir kez daha çocukları ve masum insanları hedef almaya başlamıştır. Hukuk ve ahlaktan yoksun bu işgalci zihniyet ‘güvenlik’ politikası adı altında zulümlerini tüm dünyanın gözü önünde sürdürmeye devam ediyor. Filistinli kardeşlerimizi hedef alan bu saldırıyı şiddetle kınıyor, saldırıda vefat eden kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Allah’ın, meleklerin ve tüm masumların laneti, zalimlerin üzerine olsun. Amin.”