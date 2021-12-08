Ali Erbaş'tan stokçulara sert tepki

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın düzenlediği 40'ıncı İl Müftüleri İstişare Toplantısı sona erdi.

Türkiye Diyanet Vakfı Konferans Salonu'nda Başkan Ali Erbaş, toplantının sonuç bildirgesini okudu.

Erbaş, insanlığın bir yanda israf, bencillik ve tüketim çılgınlığı, diğer yanda ise açlık, yoksulluk ve sefalet ile tasvir edilebilecek ciddi sosyal problemlerin kıskacında sıkıştığını söyledi.

Erbaş, "Terör, göç, şiddet, salgın hastalık ve tüm dünyayı kuşatan adaletsizlikler insanların kahir ekseriyetini çaresizlik ve umutsuzluk girdabında zor ve karamsar bir hayata mahkum etmektedir. Bu durum sosyal ilişkiler bakımından küresel ölçekte ve psikolojik boyutta ciddi kırılmalara zemin hazırlamakta, maddi ve manevi bunalımlara neden olmaktadır." dedi.

Erbaş, son dönemde gündemin önemli konularından biri olan stokçuluk ile mücadeleye de değindi.

"Stokçuluk, İslam'ın yasakladığı bir davranıştır"

İslam'ın iyilik, isar, yardımlaşma, dayanışma, paylaşma gibi erdemlerin toplumun tüm fertlerini kuşatacak bir anlayışla ikame edilmesini, birlikte yaşama ahlakına ve hukukuna özen gösterilmesini istediğini vurgulayan Erbaş, "Bencilce davranarak kişisel menfaat sağlamaya yönelik yaklaşımlarda bulunmak, elinde ürün olduğu halde daha çok kazanma hırsıyla piyasaya sürmemek yani ihtikara tevessül etmek, İslam'ın üstün ahlak ilkeleriyle bağdaşmayan ve yasakladığı bir davranıştır. İnsaniyet açısından da kabul edilemez bir durumdur." diye konuştu.