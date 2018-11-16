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Ali Erbaş'tan Kadir Mısıroğlu açıklaması

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, gazetecilerin araştırmacı-yazar Kadir Mısıroğlu'nu ziyaretine ilişkin soruya, "Gerekli açıklamalar yapıldı" cevabını verdi.

16 Kasım 2018 Cuma 12:09
Ali Erbaş'tan Kadir Mısıroğlu açıklaması

9 Kasım'da araştırmacı-yazar Kadir Mısıroğlu'nu ziyaret etmesinin ardından muhalefet cephesinin hedefi haline gelen Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Gerekli açıklamalar yapıldı" diye konuştu. 

Erbaş daha önce yaptığı açıklamada, "Farklı beklentilerle kişileri itibarsızlaştırmak kul hakkını ihlal etmektir" ifadesini kullanmıştı.

Ali Erbaş: Aman ha kul hakkında dikkat edelim

Yazar Kadir Mısıroğlu, Ali Erbaş'ı "şeyhülislam" diye niteleyip kendisini ziyaret etmesini "tarihi bir hadise" olarak yorumlamıştı.

Kadir Mısıroğlu'ndan, Ali Erbaş'ın ziyaretine dair açıklama

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de söz konusu ziyaretin 'insani' olduğunu belirterek, "Hasta ziyaretinin siyaseti olmaz" demişti.

AK Parti'den Kadir Mısıroğlu ziyareti açıklaması

Diyanet'ten ziyaretle ilgili yapılan açıklamada, "Söz konusu ziyaret 9 Kasım 2018 tarihinde saat 14:30 sularında ve tamamen insani duygularla yapılan bir hasta ziyaretidir" ifadesine yer verilmişti.

Diyanet, Erbaş'ın, Kadir Mısıroğlu ziyaretine dair açıklama yaptı

Haber Tarihi: 16 Kasım 2018 Cuma 12:09
  1. ali erbaş
  2. Kadir Mısıroğlu

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  • AkpartiliAkpartili8 dk önce
    Muhterem Diyanet Reisimiz; eşini öldürtmekten 20 yıl hapis yiyen mafya babalarını ziyeret etse kimse itiraz etmez hatta D.Bahçeli alkış tutardı!!! İşte böyle bir garabetler ülkesi. Akparti kemalistlik açılımına derhal son versin, azgın azınlık iyice azıttı! Ülkenin tek sahibi biziz, bizim borumuz öter havasında. 5816'nın kaldırılması da bütün tartışmaları bitirir.
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