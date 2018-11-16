Ali Erbaş'tan Kadir Mısıroğlu açıklaması

9 Kasım'da araştırmacı-yazar Kadir Mısıroğlu'nu ziyaret etmesinin ardından muhalefet cephesinin hedefi haline gelen Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Gerekli açıklamalar yapıldı" diye konuştu.

Erbaş daha önce yaptığı açıklamada, "Farklı beklentilerle kişileri itibarsızlaştırmak kul hakkını ihlal etmektir" ifadesini kullanmıştı.

Ali Erbaş: Aman ha kul hakkında dikkat edelim

Yazar Kadir Mısıroğlu, Ali Erbaş'ı "şeyhülislam" diye niteleyip kendisini ziyaret etmesini "tarihi bir hadise" olarak yorumlamıştı.

Kadir Mısıroğlu'ndan, Ali Erbaş'ın ziyaretine dair açıklama

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de söz konusu ziyaretin 'insani' olduğunu belirterek, "Hasta ziyaretinin siyaseti olmaz" demişti.

AK Parti'den Kadir Mısıroğlu ziyareti açıklaması

Diyanet'ten ziyaretle ilgili yapılan açıklamada, "Söz konusu ziyaret 9 Kasım 2018 tarihinde saat 14:30 sularında ve tamamen insani duygularla yapılan bir hasta ziyaretidir" ifadesine yer verilmişti.

Diyanet, Erbaş'ın, Kadir Mısıroğlu ziyaretine dair açıklama yaptı