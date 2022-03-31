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Aktüel Ali Erbaş’tan Ayasofya ve teravih mesajı
Aktüel

Ali Erbaş’tan Ayasofya ve teravih mesajı

Ayasofya Camii’nde 88 yıl aradan sonra ilk teravih namazı kılınacak ve namazı Ali Erbaş kıldıracak. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde 88 yıl aradan sonra ilk teravih namazı, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın imametinde kılınacak.

Yeniakit Publisher
2022-03-31 17:04:00 -
Ali Erbaş’tan Ayasofya ve teravih mesajı

YENİ AKİT  ANKARA

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde 88 yıl aradan sonra ilk teravih namazı kılınacak. 86 yılın ardından yeniden ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde, salgın nedeniyle iki sene sonra ilk teravih namazı kılınacak. Cuma günü kılınacak teravih namazını Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş kıldıracak.

88 yıl sonra kılınacak olan ilk teravih namazında Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde olacağını sosyal medya hesaplarından duyuran Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Elhamdülillah. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi 88 yıl aradan sonra ilk defa bu Ramazan teravih namazlarında müminleri ağırlayacak. İlk teravih namazını kıldırarak bu güzel ana şahitlik etmiş olacağım inşallah.”

"Hüzün yerine sevinç"

Teravih namazları, camilerde cemaatle kılınacak Türkiye’de Kovid-19 tedbirleri kapsamında teravihler son iki sene cami ve mescitlerde kılınamadı. Ramazan aylarındaki bu mahzunluk, bu Ramazan ayında yerini sevince bırakacak. Beş vakit namazda olduğu gibi teravih namazı da camilerimizde cemaatle kılınacak.

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