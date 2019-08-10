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Ali Erbaş'tan Arafat'ta Vakfe duası

Diyanet İşleri Başkanı ali Erbaş, Arafat'ta Vakfe duası yaptı.

10 Ağustos 2019 Cumartesi 13:23
Ali Erbaş'tan Arafat'ta Vakfe duası

Haccın en önemli rüknü vakfe için Arafat'ta bulunan hacı adayları, Hazreti Adem ile Hazreti Havva'nın yeryüzünde buluştuğu ve ilk tövbenin kabul edildiği Cebel-i Rahme'de sabah saatlerinden itibaren büyük yoğunluk oluşturdu.

Hacı olabilmek için saatleri sayan Müslümanlar, vakfe için Arafat'ta bulunuyor.

Mekke'ye yaklaşık 25 kilometre mesafedeki Arafat bölgesine dün akşamdan itibaren ulaşan hacı adayları geceyi Kur'an-ı Kerim okuyup dua ederek geçirdi. Hacı adaylarının bir kısmı ise Hazreti Adem ile Hazreti Havva'nın yeryüzünde buluştuğu ve ilk tövbenin kabul edildiği Cebel-i Rahme'ye (Rahmet Tepesi) çıkarak dua ediyor.

Geceden tepeye çıkanlara sabahın ilk ışıklarıyla gelenler eklenince Cebel-i Rahme çevresinde büyük yoğunluk yaşanıyor.

Bazı hacı adayları kayalıklar üzerinde uyuyarak güneşin doğmasını bekledi. Hacı adaylarına, Rahmet Tepesi'nden ayrılırken öğle yemeği için kumanya verildi.

Vakfe duasını Ali Erbaş yaptı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Arafat'ta Vakfe Duasını yaptı.

Vakfe duasının ardından artık hacı olan Müslümanlar, Müzdelife'ye hareket edecekleri vakte kadar da ibadet ve dualarını sürdürecek.

Müzdelife bölgesine intikal edecek hacılar, burada akşam ve yatsı namazlarını cem ederek kılacak, ardından şeytan taşlamak için Cemerat bölgesine hareket edecek.

Şeytan taşlamanın ardından Mescid-i Haram'a giderek ziyaret tavafı ve sa’y görevini yapacak hacılar, tıraş olarak ihramdan çıkacak.

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Haber Tarihi: 10 Ağustos 2019 Cumartesi 13:23
  1. ali erbaş
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