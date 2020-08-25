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Gündem Ali Erbaş'ı hedef aldı! Senin ne vasfın var Gökhan, 'soytarılık'tan başka?
Gündem

Ali Erbaş'ı hedef aldı! Senin ne vasfın var Gökhan, 'soytarılık'tan başka?

CHP'ye yaranmak için nereye saldıracağını şaşıran Gökhan Özoğuz, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ı hedef aldı. Ali Erbaş'ın vatandaşlara destek için felaket bölgesine gitmesinde hazımsızlık yaşayan Gökhan Özoğuz'un, paylaşımlarında bile ilkokul düzeyinde hatalar yaparken bir profesörü eleştirebilecek vasfının ne olduğu merak konusu oldu.

Yeniakit Publisher
2020-08-25 23:59:00 - 2020-08-26 00:36:12
Ali Erbaş'ı hedef aldı! Senin ne vasfın var Gökhan, 'soytarılık'tan başka?

 yeniakit.com.tr 

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Giresun’da meydana gelen sel felaketinde büyük hasar gören Dereli ilçesinde incelemelerde bulundu. Vatandaşlara moral vermek için felaket bölgesinde ziyaretlerde bulunan Prof. Dr. Ali Erbaş, hasar gören camilerde de gözlemlerde bulundu.

CHP 'yandaş'ı Gökhan Özoğuz, kafayı Erbaş'a taktı

Daha önce muhafazakar kesime 'abdest alma' pozlarıyla şirinlik yapan ancak istediğini bulamayınca CHP'ye kayarak Laikçi Kemalist pozlarına giren ve bu kesimi kafalayan şarkıcı Gökhan Özoğuz, bu kez Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a sardı.

CHP'li siyasetçilere yaptığı şakşakçılıkla kaptığı konserlerden parsayı götüren CHP yandaşı Gökhan Özoğuz'a, bu kez Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın felaketzedeleri ziyaret etmesi battı.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Özoğuz, "Mesela neden? Jeoloji doktorası mı var?" ifadelerini kullanarak felaketzedelere destek için yapılan bir ziyaret üzerinden içindeki kini ortaya döktü.

Senin bir profesörü eleştirecek ne vasfın var Gökhan?

Şarkı söylemekten başka bir vasfı olmayan ve tweet atarken dahi ilkokul seviyesinde hatalar yapan Gökhan Özoğuz'un Prof. Dr. Ali Erbaş'ı eleştirmesi, absürd karşılandı ve "Senin bir profesörü eleştirecek ne vasfın var Gökhan?" sorusunu akıllara getirdi.

Sosyal medyada bazı vatandaşların Gökhan Özoğuz'un vasfını "Herbokolog" ve "Soytarılık" olarak tanımladığı görüldü.

"Yalakadan sanatçı olmaz"

Öte yandan CHP'li başkanları övmesiyle bilinen Gökhan Özoğuz'un bu tavırları, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Yalakadan sanatçı olmaz" sözünü hatırlattı.

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