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Ali Erbaş: Kız çocukları ruhen diri diri gömülüyor!

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde yapımı tamamlanan Bölge Yatılı Kız Kuran Kursu'nun açılış töreninde yaptığı açıklamada, "Ruhen diri diri gömülüyor kız çocuklarımız. Kim kurtaracak onları? Peygamber varisleri olarak biz kurtaracağız" dedi.

30 Eylül 2019 Pazartesi 10:33
Ali Erbaş: Kız çocukları ruhen diri diri gömülüyor!

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Cahiliye devrinde kız çocukları diri diri toprağa gömülüyor, dipsiz kuyulara atılıyordu, Bugünkü cehalet de onların ruhlarının gömülmesi. Ruhen diri diri gömülüyor kız çocuklarımız. Kim kurtaracak onları? Peygamber varisleri olarak biz kurtaracağız" dedi.

Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde yapımı tamamlanan Bölge Yatılı Kız Kuran Kursu'nun açılış törenine konuşan Erbaş, en hayırlı işin yapılacağı ve hayırlı insanların yetişeceği bir merkezi açmak üzere ilçede bulunduklarını söyledi.

Kur'an'ı Kerim'in kurtuluşa ulaşmak için bütün insanlığa gönderilen bir kitap olduğunu vurgulayan Erbaş, İslam'a gönül veren, Hz. Muhammed'in "Müslüman, elinden ve dilinden emin olunan kimsedir." tanımlamasına uygun insan yetiştirmek için Kur'an kurslarından, camilerden, tüm eğitim müesseselerinden istifade ettiklerini kaydetti.

Amaçlarının, yeryüzünde elinden ve dilinden emin insanlar yetiştirmek olduğunu aktaran Erbaş, "Bütün müesseselerimizle yeryüzünde iyiliğin egemen olması için çalışıyoruz. Çünkü Allah iyileri sever. Kur'an'ı Kerim'de 255 ayette infaktan bahsedilmemiş olsaydı iyi insan yetiştirmenin kıymetini bilebilir miydik?" diye konuştu.

Kur'an kursunda iyi insanların yetişeceğini belirten Erbaş, şöyle devam etti:

"Cahiliye devrinde kız çocukları diri diri toprağa gömülüyor, dipsiz kuyulara atılıyordu, Bugünkü cehalet de onların ruhlarının gömülmesi. Ruhen diri diri gömülüyor kız çocuklarımız. Kim kurtaracak onları? Peygamber varisleri olarak biz kurtaracağız. O gün insanlar pazarlarda birbirlerini köle olarak alıp satıyordu. Bugün bu kölelik sisteminden insanları kim kurtaracak? Peygamber gönüllüleri, peygamber varisleri bizler kurtaracağız. Hz. Peygamber, kız çocuklarını Kur'an ve sünnet ilkelerine göre yetiştirene cennet vaat ediyor. O aşamadan hangi aşamaya getiriyor. Kadının hiçbir değerinin olmadığı bir aşamadan alıyor, cenneti annelerin ayakları altına seriyor."

Erbaş'ın konuşmasının ardından Vakfıkebir Bölge Yatılı Kız Kur'an Kursu'nun açılışı gerçekleştirildi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, daha sonra Arsin ilçesindeki Çiçekli Kur'an Kursu'nda düzenlenen icazet törenine katıldı. 

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Haber Tarihi: 30 Eylül 2019 Pazartesi 10:33
  1. Trabzon
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  4. Ali ERBAŞ
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