Ali Erbaş hutbeye neden kılıçla çıktı?

Ayasofya’da 86 yıl sonra ilk Cuma namazı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tarafından kıldırıldı. Hutbe vermek için minbere çıkan Prof. Dr. Erbaş’ın eline kılıç alması ve hutbeyi elindeki kılıçla vermesi “Hutbede kılıç geleneği nedir? Diyanet İşleri Başkanı neden elinde kılıçla hutbeye çıktı?” sorularını da beraberinde getirdi.

Türkiye'nin dört bir yanından binlerce insan 86 yıl sonra Ayasofya'da kılınacak cuma namazı için İstanbul'a geldi. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kur'an-ı Kerim okurken, Ayasofya Camii'nin dört minaresinden 4 müezzin cuma namazını okudu. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da minbere Osmanlı'daki kılıç geleneğini devam ettirerek kılıçla çıktı.

Hutbede kılıç geleneği nedir?

Türk tarihinde kılıç kuşanmanın ayrı bir önemi vardır. Merasimler düzenlenir, o an bir bakıma ölümsüzleştirilir. Tarihteki Türk devletlerinde ve Osmanlı İmparatorluğunda bu anın anlamı daha da bir özeldir. Padişahların kılıç kuşanma merasimleri, onların yönetimi devraldıkları, hükümdarlıklarını ilan ettikleri anlamına geliyor.

Osmanlı imparatorluğunda devlette hükümranlığın alameti olarak görülen kılıç kuşanma merasimlerinin yapıldığı mekanlar zaman zaman camiler olmuştur. O camilerden biri de, Osmanlı'ya başkentlik yapmış olan İstanbul’daki Ayasofya Camiidir. Bununla birlikte Bursa’daki Ulu Cami ve Edirne’deki Eski Cami’de buna dahildir. Kılıç geleneği, kuşanma anlamında olmasa da asırlardır sembolik olarak bu camilerde yaşatılıyor. Cuma günleri ve bayram namazlarında hutbeye kılıçla çıkılıyor. Yani Ayasofya’da da bu nedenle hutbeye kılıçla çıkıldı.