Ali Erbaş açıkladı! Şehidin yürek burkan vasiyeti yerine getiriliyor

Şehit Piyade Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz'un şehadetinden 3 gün önce çekilen videoda kendi adına Afrika ülkesine su kuyusu açtırma vasiyeti ortaya çıkmıştı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, TDV'nin vasiyeti üstlendiğini söyledi.

Pençe-Kilit şehidinin vasiyeti yerine getiriliyor...

Pençe Kilit operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarıyla girilen temasta şehit düşen Piyade Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz'un şehadetinden üç gün önce çekilen videoda "Volkan beni rüyasında görmüş, şehit oluyormuşum. Eğer ben şehit olursam bir Afrika ülkesine su kuyusu açtırmanızı rica ediyorum sizden. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Cennette hepimiz iftara davetliyiz" ifadelerini kullandığı ortaya çıkmıştı.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANI ERBAŞ AÇIKLADI

Şehidin vasiyeti TDV tarafından üstlendi. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şehidimizin su kuyusu vasiyetinin Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından yerine getirileceğini açıkladı.

Ali Erbaş'ın ifadeleri şu şekilde;

"Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehadete kavuşan kahraman Mehmetçiğimiz Piyade Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz'un şehadete kavuşmadan 3 gün önce çektiği videoda, 'Eğer ben şehit olursam bir Afrika ülkesine su kuyusu açtırmanızı rica ediyorum sizden' vasiyetini, bizler TDV olarak yerine getireceğiz inşallah. Elhamdülillah şehitlerimizin her biri bir dağ gibi önümüzde duruyor, sarsılmaz imanları ve böylesine şahitlikleriyle bizlerin yolunu aydınlatıyor. Yüce Rabbimiz Şehidimiz Mehmet Ali Horoz'a rahmet eylesin, Peygamber Efendimize (s.a.s) komşu eylesin, mekanı cennet, makamı ali olsun. Aziz milletimizin başı sağ olsun"

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