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Ali Ece'den Diagne sözleri: Fatih Terim'e ters...

Futbol yorumcusu Ali Ece, Galatasaray'da istenilen performansı bir türlü sergileyemeyen Diagne'nin son durumunu değerlendirdi.

04 Mart 2019 Pazartesi 02:24
Ali Ece'den Diagne sözleri: Fatih Terim'e ters...

Ali Ece, Tivibuspor'da sarı kırmızılı takımda yeni transferlerden Diagne'yi eleştirdi.

''Diagne'nin vücut dili Fatih Terim'e ters''

Belki de devre arasındaki Fatih Terimsilin'den en çok Belhanda'da etkilenmiş. 2 yeni stoper, 2 yeni santrfor geldi. Diagne henüz nereye geldiğini anlayamamış. Kötü oynayabilirsiniz ama saha içinde Diagne'nin vücut dili Fatih Terim'e ters. Mesele sırf gol atamaması değil. Ayakta kalamıyor, pozisyonlardan erken umudunu kesiyor ve hiç zorlamıyor. Bunlar Fatih Terim'e ters oyuncu davranışları. Mitroglou'nun zaten Marsilya'da yaşadığı sıkıntılar yüzünden fiziksel sorunları vardı. Onyekuru 90 dakika sahada kalmamalıydı. Fatih Terim daha iyisini bilir ama bir yorumcu olarak bunu gözlemledim.

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 02:24
  1. Ali Ece
  2. Mbaye Diagne
  3. Diagne
  4. Galatasaray
  5. Fatih Terim
  6. Erzurumspor

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