Ali Ece Beşiktaş yönetimine seslendi: 4-1 yenildin, hani açıklama?

Süper Lig 17. haftasında Beşiktaş deplasmanda Kasımpaşa'ya 4-1 mağlup oldu. Maçın ardından Tivibuspor yorumcusu Ali Ece, Beşiktaş yönetimini ağır sözlerle eleştirdi.

''4-1 yenildin hani açıklama?''

4-1 yenildin. Hani açıklama? Nerede? Beşiktaş kaç puan geriye düştü, tarihi bir yenilgi aldı. Yıllar sonra ligde 3 farklı kaybetti. Hiçbir yönetici açıklama yapmıyor. Nerede kimse konuşmuyor? Talisca transfer edilirken kendin keşfetmişin gibi herkes fotoğraf karesine giriyor. Mario Gomez transferinde 15 kişi vesile olmuş ama Larin ve Roco'da kimse yok ortalıkta.

Twitter'dan birileri yazıyor, "hoca şöyle böyle" takımın yöneticisi olarak onu favlıyorsun. Çık de ki "hoca kötü ben böyle düşünüyorum, hocayı göndereceğiz", yok, yine saklambaç filmi. Beşiktaş yöneticisinin şartlarına bakın. Belediye Başkanlığı kulisi, transfer fotoğrafı, instagram, twitter...