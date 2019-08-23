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Ali Çevik kimdir nereli ve kaç yaşında? Ali Çevik hangi göreve atandı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan kararnameye göre, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürü Muhammet Örnek'in yerine Ali Çevik atandı. Ali Çevik kimdir nereli ve kaç yaşında? Ali Çevik hangi görevlerde bulundu?

23 Ağustos 2019 Cuma 09:36
Ali Çevik kimdir nereli ve kaç yaşında? Ali Çevik hangi göreve atandı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan kararnameye göre, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürü Muhammet Örnek'in yerine Ali Çevik atandı. Ali Çevik kimdir nereli ve kaç yaşında? Ali Çevik hangi görevlerde bulundu?

Ali Çevik kimdir?

1981-1984 yılları arasında lise eğitimini Elbistan Mükrimin Halil Lisesinde tamamlayan Çevik, 1992’de İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesine girdi ve 1996 yılında mezun oldu. 1998’de Marmara Üniversitesi Orta doğu Araştırmaları Enstitüsü Siyasi Tarih ve Uluslararası İlişkiler ana bilim dalında Türkiye-Irak ve ABD ilişkileri Mastır yaptı. Milli Gençlik Vakfı, Siyaset akademisi, Türgev ve Nun Eğitim Kültür Vakfı gibi Sivil toplum kuruluşlarında görev yaptı. Şu an Orta doğu vakfı mütevelli heyeti üyesi, Afrika vakfı istişare kurulu üyesi ve Göç Araştırmaları Vakfında genel sekreter olarak görevine devam etmektedir.

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Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 09:36
  1. İstanbul
  2. Ali Çevik kimdir nereli ve kaç yaşında?
  3. Ali Çevik hangi göreve atandı?
  4. Aile
  5. Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürü ali çevik

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