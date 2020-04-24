Ali Börek Hoca: Almanya'da ezan sesini ilk duyduklarında...

Ali Börek Hoca, yeniakit.com.tr Youtube kanalında gazeteci Mehmet Özmen'in konuğu oldu.

Börek, koronavirüsün Almanya'daki yansımalarını anlattı.

Ali Börek Hoca, Almanya'daki camilerde ezanların sesli okunmaya başladığını söyleyerek 'Koronavirüs sonrası ibadethaneler kapandı. Bunun ardından ülkede ezanlar sesli okunmaya başlandı. Kilise çanları nasıl sesli çalıyorsa ezan sesleri de yükselmeye başladı. Ben bu şerrin olumlu yansıyacağını düşünüyorum. Bu ezanlar sesli okunduğu anda Müslümanlar heyecanlandı. Almanlar ise bu duruma olumsuz bakmadı. Onlar da duygulandı. Kameralara aldılar. Şaşırdılar. Kimse uygulamadan rahatsız değil' dedi