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Ali Börek Hoca: Almanya'da ezan sesini ilk duyduklarında...

Almanya'dan Ali Börek Hoca, yeniakit.com.tr Youtube kanalında önemli değerlendirmelerde bulundu. Börek Hoca, koronavirüs nedeniyle Almanya'da ezanların sesli okunduğunu söyledi.

2020-04-24 22:39:00 - 2020-04-24 23:36:59
Ali Börek Hoca: Almanya'da ezan sesini ilk duyduklarında...

Ali Börek Hoca, yeniakit.com.tr Youtube kanalında gazeteci Mehmet Özmen'in konuğu oldu.

Börek, koronavirüsün Almanya'daki yansımalarını anlattı.

Ali Börek Hoca, Almanya'daki camilerde ezanların sesli okunmaya başladığını söyleyerek 'Koronavirüs sonrası ibadethaneler kapandı. Bunun ardından ülkede ezanlar sesli okunmaya başlandı. Kilise çanları nasıl sesli çalıyorsa ezan sesleri de yükselmeye başladı. Ben bu şerrin olumlu yansıyacağını düşünüyorum. Bu ezanlar sesli okunduğu anda Müslümanlar heyecanlandı. Almanlar ise bu duruma olumsuz bakmadı. Onlar da duygulandı. Kameralara aldılar. Şaşırdılar. Kimse uygulamadan rahatsız değil' dedi

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Yorumlar

Gerçek

Allah kullarını seviyor. İnşallah hepimiz gerçek bir mümin oluruz.
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Fatih SM

Turkiyede, insanlar yeni bir kilise, sinagog vb.acmak isteseler olacaklari yaziyorum. Vayyy Haclilar, burasi Musluman topraklaridir. Vayyy, Gavurlar, burasi Islam ülkesidir. Vayyy, Siyonistler, burasini karistirmak istiyorlar...gibi. Bu tam bir ikiyuzluluktur.
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