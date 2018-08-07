Ali başkan Barça'lı Marlon için devrede
İspanyol deviyle yakın ilişkileri bulunan Ali Koç, Barcelona'nın genç savunmacısı Marlon Santos için bizzat devreye girmeye hazırlanıyor07 Ağustos 2018 Salı 10:32
Barça, 22 yaşındaki stoper için West Ham’dan gelen satın alma teklifini geri çevirmişti. Lyon’un kiralama teklifi ise, oyuncunun burada yeteri kadar forma şansı bulamayacağı gerekçesiyle kabul edilmedi.
ALİ KOÇ, KİRALAMAK İÇİN HAREKETE GEÇTİ
Başkan Koç’un, Barcelona Başkanı Josep Bartomeu ile görüşerek Marlon’un 1 yıllığına kiralanmasını isteyeceği öğrenildi. Sambacı’nın gelmesi halinde, savunma transferi tamamlanmış olacak.
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