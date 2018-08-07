Ali başkan Barça'lı Marlon için devrede

Barça, 22 yaşındaki stoper için West Ham’dan gelen satın alma teklifini geri çevirmişti. Lyon’un kiralama teklifi ise, oyuncunun burada yeteri kadar forma şansı bulamayacağı gerekçesiyle kabul edilmedi.

ALİ KOÇ, KİRALAMAK İÇİN HAREKETE GEÇTİ

Başkan Koç’un, Barcelona Başkanı Josep Bartomeu ile görüşerek Marlon’un 1 yıllığına kiralanmasını isteyeceği öğrenildi. Sambacı’nın gelmesi halinde, savunma transferi tamamlanmış olacak.