Ali Babacan'la ilgili olay iddia! Yer yerinden oynayacak

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Millet İttifakı bünyesindeki partilere "önce söz verip, sıra listelerin oluşturulmasına gelince kontenjanı azalttığını" belirterek bu durumun, küçük partiler arasında rahatsızlığa neden olduğunu ifade etti.

Selvi, özetle şunları kaydetti:

"6’lı Masa’nın önünde iki kriz konusu vardı. Biri, ortak cumhurbaşkanı adayının belirlenmesiydi. Kriz çıktı. Hem de çok büyük bir kriz yaşandı. Meral Akşener masayı terk etti. Sonra geri döndü. Şimdi ikinci krize doğru yaklaşıyoruz. O da milletvekili listeleri krizi. Milletvekili listeleri 9 Nisan’da YSK’ya teslim edilecek. Milletvekili listeleri konusunda CHP iki zorluğu bir arada yaşıyor. 1- CHP’ye milletvekili adaylığı için 3 bin 270 başvuru yapıldı. 2- İYİ Parti hariç, Millet İttifakı’nın diğer 4 partisi de seçimlere CHP listelerinden girecekler. Çünkü ittifak içi ittifak olmadı.

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Temel Karamollaoğlu’nun Saadet Partisi, Gelecek ve Deva Partisi’nin üçlü ittifak önerisi Ali Babacan tarafından kabul edilmedi. Küçük partiler seçime CHP listelerinden girecekler. Bir ve iki milletvekili çıkaran yerlerde ortak liste ile girilecek. Diğer yerlerde de CHP listelerinden küçük partilere kontenjan ayrılacak. 6’lı Masa’nın seçim işleri başkanları ittifak listeleri üzerindeki çalışmalarını 5 Nisan Çarşamba gününe kadar tamamlayacaklar. Ondan sonra liderler devreye girecek.

Kılıçdaroğlu, ortak cumhurbaşkanı adaylığını desteklemeleri karşılığında küçük partilere cumhurbaşkanı yardımcılığı, bakanlık ve milletvekili listelerinden kontenjan sözü vermişti. CHP liderinin, Demokrat Parti dışındaki partilere 20’şer milletvekili verileceğini taahhüt ettiği söyleniyor. Ortak cumhurbaşkanı adaylığı vizesini cebine koyan Kılıçdaroğlu’nun sıra milletvekili listelerine gelince çark ettiği söyleniyor. Kılıçdaroğlu’nun Demokrat Parti’ye 2, Saadet Partisi’ne 3, Gelecek Partisi’ne 3, DEVA Partisi’ne 3 milletvekilliği vermeyi planladığı konuşuluyor.

Kılıçdaroğlu’nun küçük partilere önce söz verip, sıra listelerin oluşturulmasına gelince kontenjanı azaltması, küçük partiler arasında rahatsızlığa neden oldu. İlk tepkinin Ali Babacan’dan geldiği söyleniyor. Babacan’ın 20 milletvekilliğinde ısrar ettiği ifade ediliyor. Babacan’ın, “Bize 20 milletvekilliği sözü verildi, şimdi 3 milletvekilliği öneriliyor. Bunu kabul etmemiz mümkün değil” dediği söyleniyor. Babacan’ı ikna etmek için Davutoğlu ve Karamollaoğlu görüşmüş. Ama Babacan 20 milletvekili ısrarını sürdürüyormuş.

Babacan’ın itirazları nedeniyle DEVA Partisi için ayrılan milletvekili kontenjanının artırıldığı söyleniyor. DEVA’ya diğer üç partiden fazla milletvekilliği verilmesi düşünülüyor. Ancak Kılıçdaroğlu’nun DEVA Partisi’ne 20 milletvekilliği vermeyeceği belirtiliyor. “DEVA’ya 4-5 milletvekili olabilir” deniliyor. DEVA Partisi yöneticilerinin Kılıçdaroğlu için, “Adam bizi sattı” dedikleri ifade ediliyor. DP’ye 2, Saadet Partisi’ne 3, Gelecek Partisi’ne ise 3 milletvekilliği verileceği söyleniyor. Milletvekili listelerine son şekli verildiğinde başta DEVA Partisi olmak üzere küçük partiler açısından tablo netleşecek."