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'Ali Babacan'ın yeni partisi için ikna çalışmalarını o isim yürütüyor'

AK Parti'den istifa eden eski Ekonomi Bakanı Ali Babacan'ın yeni partisi için ikna çalışmalarını eski Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay'ın yürüttüğü öğrenildi.

15 Ağustos 2019 Perşembe 11:05
'Ali Babacan'ın yeni partisi için ikna çalışmalarını o isim yürütüyor'

Gazete Duvar yazarı Özlem Akarsu Çelik, yeni partiye ilişkin son kulisleri aktardı.

Özlem Çelik, Babacan’ın partisi için ikna çalışmalarını Beşir Atalay’ın yürüttüğünü yazdı:

‘Babacan’la birlikte hareket eden AK Parti’li eski bakan Beşir Atalay’ın farklı siyasi geleneklerden isimlerle temaslarını sürdürdüğünü duyuyoruz. Şu aşamada, ikna edilen isimlere ilişkin konuşmamayı tercih ediyorlar. Partinin siyasi çizgisi netleşti mi sorusuna ise şimdilik, “Kendimizi herhangi bir yere hapsetmiyoruz, herhangi bir sıfatla yaftalamıyoruz” yanıtını veriyorlar.

Ali Babacan ve ekibi, başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere AK Parti ile hiçbir biçimde karşı karşıya gelmek istemiyor. Kısa bir süre önce konuştuğumuz, bu ekipte yer alan bir siyasetçi, “Husumete, kavgaya, cidalleşmeye vaktimiz yok. Pozitif bir dille Türkiye’nin bulunduğu noktadan çıkış için ihtiyaç duyacağı projeleri ve siyaseti üretme gayretimiz var” demişti.’

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Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 11:05
  1. Ali Babacan
  2. yeni parti
  3. Abdullah Gül yeni parti

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  • bilgebilge16 dk önce
    karizmatik, uni mezunu genc ve dinamik. partisi simdiden hayirli ugurlu olsun 70 lik vizyonsuz bilgisiz dedelerle tc yönetilemez
  • DalmanDalman19 dk önce
    Usa nın yeni traşlı oğlanı.feto olmadı sıra bobojohn da.

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