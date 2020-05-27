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Siyaset

Ali Babacan'ın skandal seçim vaadine Fahrettin Altun'dan cevap

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın katıldığı bir canlı yayında terör suçlularını düşünce suçlusu olarak göstermesine sert çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-05-27 13:12:00 - 2020-05-27 13:18:02
Ali Babacan'ın skandal seçim vaadine Fahrettin Altun'dan cevap

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, katıldığı bir programda sözde düşünce suçlularıyla ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Babacan'ın sözleri sonrası Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan yanıt geldi.

Gazeteci Cüneyt Özdemir’in YouTube kanalına konuk olan Deva Partisi lideri Ali Babacan, “Bu akşam seçim oldu siz kazandınız, ne yapardınız” sorusuna, “Meclis’in birinci günü birinci madde budur. Düşünce suçlularının özgür bırakılması… Bunu görsünler ki başkaları özgür düşünmeye başlasın” yanıtını vermişti. Babacan’ın bu sözlerini Beştepe yanıtsız bırakmadı. Fahrettin Altun, “Hangi modern devlette, hangi gelişmiş demokraside; darbe yapanlar, terör ve şiddete bulaşanlar düşünce suçlusu olarak kabul edilir” sözleriyle Babacan’a yanıt verdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan‘ın ilk vaat olarak sunduğu ‘düşünce suçlularının cezaevinden çıkarılması’ sözlerine ilişkin, “Terör suçunu, düşünce suçu olarak gösterme gayreti içinde olanlar ne yüz yıllık mücadeleyi, ne de tehditleri kavrayabilmişlerdir. Hangi gelişmiş demokraside; darbe yapanlar, terör ve şiddete bulaşanlar düşünce suçlusu olarak kabul edilir? Meşru yönetime darbe yapmaya çalışanları, çocuk-kadın, genç-yaşlı demeden öldürenleri, uzaktan bombalarla cana kıyanları düşünce suçlusu olarak görmeyeceğiz” dedi.

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