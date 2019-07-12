Ali Babacan'ın partisi "başka bahara kaldı!"

AK Parti'den istifa ederek yeni parti için kolları sıvayan Ali Babacan kararını ertelemek zorunda kaldı. AK Parti karşıtlığı yapan ve el altından muhaliflere çalışan HaberTürk yazarı Muharrem Sarıkaya, Babacan'ın ekibinin verdiği bilgilere göre partinin kuruluş tarihinin kış veya ilkbaharın ilk aylarına kaydırıldığını iddia etti.

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Sarıkaya, Babacan'ın şimdilik geri adım atmasının nedeni olarak, olası ekonomik krizin sebebi olarak görünmek istememeleri, erken seçime gitmeye neden olarak bir tabloya sebebiyet vermeyi talep etmemeleri ve AK Parti hareketi gibi görünmek istemedikleri halde, diğer seçmenlere ulaşamamalarını söyledi.

"Kemal Derviş görüntüsüne düşmeyi arzulamıyor"

Sarıkaya, "Babacan'ın partisi sonraki bahara..." başlıklı yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Önce birkaç ay sonra bir ekonomik krizin daha çıkması ihtimaline dayanan bu bakışın temel ilkesi, ‘Ekonomik soruna gerekçe olarak gösterilmeyelim, üzerimize kalmasın ‘ yaklaşımı üzerine kurulu.

Böyle bir zeminin ortaya çıkması sonrası erken genel seçimle iktidara gelen kim olursa olsun Yunanistan’da bu seçim iktidarı kaybeden Çipras’tan farklı olmayacağına inanılıyor.

Yani, ekonomik acı reçeteyi halka içiren, bir diğer anlatımla 1999 ekonomik krizi sonrası kararları alan Kemal Derviş görüntüsüne düşmeyi arzulamıyor. O nedenle partileşme sürecini daha ağırdan alan, ekonomik gelişmelerin seyrini izleyip, riskini üstlenmeyen pozisyona geçmeyi daha uygun buluyor."

"AK Parti hareketi gibi algılanmak istemiyorlar"

Ertelemenin bir diğer boyutunu da yazan Sarıkaya, Babacan ekibinin AK Parti hareketi gibi algılanmak istemediklerine değinerek, "Çünkü bugüne kadar hep AK Parti kadrolarına yönelim olduğu, diğer kesimlere ulaşma konusunda yeterli zengin fihriste ulaşamadıklarını belirtiyorlar." ifadelerine yer verdi.