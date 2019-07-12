0553 313 94 23

Ali Babacan'ın partisi "başka bahara kaldı!"

Ali Babacan'ın parti kurmasının ertelendiği belirten Muharrem Sarıkaya, "Babacan'ın partisi sonraki bahara..." ifadesini kullandı.

12 Temmuz 2019 Cuma 09:39
Ali Babacan'ın partisi "başka bahara kaldı!"

AK Parti'den istifa ederek yeni parti için kolları sıvayan Ali Babacan kararını ertelemek zorunda kaldı. AK Parti karşıtlığı yapan ve el altından muhaliflere çalışan HaberTürk yazarı Muharrem Sarıkaya, Babacan'ın ekibinin verdiği bilgilere göre partinin kuruluş tarihinin kış veya ilkbaharın ilk aylarına kaydırıldığını iddia etti.

İşte ‘çaktırmadan’ İmamoğlu’na çalışan gazeteciler!

Sarıkaya, Babacan'ın şimdilik geri adım atmasının nedeni olarak, olası ekonomik krizin sebebi olarak görünmek istememeleri, erken seçime gitmeye neden olarak bir tabloya sebebiyet vermeyi talep etmemeleri ve AK Parti hareketi gibi görünmek istemedikleri halde, diğer seçmenlere ulaşamamalarını söyledi.

"Kemal Derviş görüntüsüne düşmeyi arzulamıyor"

Sarıkaya, "Babacan'ın partisi sonraki bahara..." başlıklı yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Önce birkaç ay sonra bir ekonomik krizin daha çıkması ihtimaline dayanan bu bakışın temel ilkesi, ‘Ekonomik soruna gerekçe olarak gösterilmeyelim, üzerimize kalmasın ‘ yaklaşımı üzerine kurulu.

Böyle bir zeminin ortaya çıkması sonrası erken genel seçimle iktidara gelen kim olursa olsun Yunanistan’da bu seçim iktidarı kaybeden Çipras’tan farklı olmayacağına inanılıyor.

Yani, ekonomik acı reçeteyi halka içiren, bir diğer anlatımla 1999 ekonomik krizi sonrası kararları alan Kemal Derviş görüntüsüne düşmeyi arzulamıyor. O nedenle partileşme sürecini daha ağırdan alan, ekonomik gelişmelerin seyrini izleyip, riskini üstlenmeyen pozisyona geçmeyi daha uygun buluyor."

"AK Parti hareketi gibi algılanmak istemiyorlar"

Ertelemenin bir diğer boyutunu da yazan Sarıkaya, Babacan ekibinin AK Parti hareketi gibi algılanmak istemediklerine değinerek, "Çünkü bugüne kadar hep AK Parti kadrolarına yönelim olduğu, diğer kesimlere ulaşma konusunda yeterli zengin fihriste ulaşamadıklarını belirtiyorlar." ifadelerine yer verdi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 09:39
  1. Ali Babacan
  2. yeni parti
  3. Muharrem Sarıkaya

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Süresiz nafaka mağduru endişeli!
    1. Süresiz nafaka mağduru endişeli!
    2. İtalya’da dişçiliği bırakıp..
    3. Vali Demirtaş, kaymakamlarla bir araya..
    4. Araca giren yılan korkuttu
    5. Tarlada çalışan biçerdöver alev alev..
    6. KTO Başkanı Ömer Gülsoy’dan 15 Temmuz..
    7. Erkan Sözeri: “Zirveye ve hedefe..
    8. Çiftlerin yeni gözdesi
    9. İşletmeler İçin Avrupa Diyaloğunu..
    10. Tahran-Ankara treni ilk seferini..
    11. Takside kaçak sigara transferine..
    12. Günlük hayatta yapılan rutin..
    13. Miçotakis “FETÖ” sözünü tutacak mı?
    14. Konya’daki su kaynaklarına 206 bin..
    15. Güney Kore, Japonya’nın “tedbirlerine”..
    16. Vali Yazıcı, İstanbul Siyasalda okuyan..
    17. Ali Babacan'ın partisi "başka bahara..
    18. Çalışan annelere müjde! 711 TL zam geldi
    19. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi..
    20. Kucağındaki keçi yavrusuyla salıncakta..
    21. Başkan Kütükcü: “Türkiye’yi daha..
    22. Çanakkale’nin yolları betondan..
    23. VİOP'ta endeks kontratı güne..
    24. Çek turist, Malkaralı vatandaşın..
    25. Tarım ve Orman Bakanı Bekir..
    26. Bataklığa saplanan buzağı güçlükle..
    27. Tarım ve Orman Bakanı Bekir..
    28. Döviz kurları
    29. Sabancı Üniversitesi 2 Öğretim Üyesi..
    30. Tarım ve Orman Bakanı Bekir..
    Kriz ilerliyor! Savaş gemisi geri çekildi
    Kriz ilerliyor! Savaş gemisi geri çekildi
    MAK’tan yeni parti hakkındaki anket iddialarına ilişkin açıklama!
    MAK’tan yeni parti hakkındaki anket iddialarına ilişkin açıklama!
    ODTÜ’deki ağaç gerçeği böyle deşifre oldu!
    ODTÜ’deki ağaç gerçeği böyle deşifre oldu!
    Metroda provokasyon! Başörtülü kadını hedef alıp olay çıkardı
    Metroda provokasyon! Başörtülü kadını hedef alıp olay çıkardı
    CHP’ye geçen belediye… 3 ayda maaş ödeyemez oldu! Paralar nereye gidiyor?
    CHP’ye geçen belediye… 3 ayda maaş ödeyemez oldu! Paralar nereye gidiyor?

    Günün Karikatürü

    12 Temmuz 2019
    Feyzioğlu TBMM’ye seslendi! ‘Cumhurbaşkanımızın sözü havada kalmasın’
    Feyzioğlu TBMM’ye seslendi! ‘Cumhurbaşkanımızın sözü havada kalmasın’
    Eren Bülbül’ü korurken 41 kurşunla şehit edilen Ferhat Gedik'in ailesinden sitem!
    Eren Bülbül’ü korurken 41 kurşunla şehit edilen Ferhat Gedik'in ailesinden sitem!