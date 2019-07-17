Ali Babacan'ın nerede olduğu ortaya çıktı!

AK Parti'den istifa etmesinin ardından yeni parti çalışmalarına hız vereceği ifade edilen Ali Babacan'ın Rusya'nın St. Petersburg şehrinde tatilde olduğu iddia edildi.

Kurulacak olan partilerden birinin lideri konumundaki eski Bakan Ali Babacan son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmüş ardından da AK Parti'den istifa etmişti. Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün desteklediği Ali Babacan'ın kuracağı parti, siyaset dünyasını da hareketlendirdi.

Rusya'da ortaya çıktı

Türkiye Babacan'ı konuşurken, Babacan sessizliğe büründü ve siyasi arenada görünmez hale geldi. Herkes Babacan’ın nerede olduğunu ve ne yapacağını merak ederken AK Parti kulislerinde bir iddia dolaşıyor. Odatv'de yer alan habere göre; Ali Babacan tatile çıktı. Rusya'nın St. Petersburg şehrinde tatilde olan Babacan'ın dönüşte parti çalışmalarına hız vermesi bekleniyor.