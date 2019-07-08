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Ali Babacan'ın istifası sonrası AK Parti'den ilk hamle!

AK Parti'den istifa eden eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, partinin internet sitesinde yer alan kurucu üyeler listesinden çıkarıldı.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 16:49
Ali Babacan'ın istifası sonrası AK Parti'den ilk hamle!

AK Parti'den yaptığı yazılı açıklamayla istifa eden Eski Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ali Babacan, partinin internet sitesindeki "Kurucu Üyeler" sayfasından çıkarıldı.

Babacan, 14 Ağustos 2001'de kurulan AK Parti'nin kurucuları arasında yer alıyordu.

Adalet ve Kalkınma Partisi'nin internet sitesi www.akparti.org.tr adresinde yer alan 'Ak Kadro' altındaki Kurucu Üyeler sayfasında Babacan'ın da biyografisi ile bilgileri yer alıyordu.

 Babacan'ın da yer aldığı sayfa şöyleydi:

Sayfanın yeni hâli şöyle:

 

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Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 16:49
  1. AK Parti
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