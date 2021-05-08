Ali Babacan'ın eşi Zeynep Babacan'dan tuhaf 'İstanbul Sözleşmesi' açıklaması!

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın eşi Zeynep Babacan, Karar gazetesine açıklamalarda bulundu. Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme kararını değerlendiren Zeynep Babacan’ın 'çok korktum' ifadesi ise dikkat çekti.

Zeynep Babacan'dan dikkat çeken değerlendirme

Türkiye, feminist kesimin genelde ‘kadına yönelik şiddet’ ile gündeme getirdiği İstanbul Sözleşmesi’nden ‘cinsel sapkınlığı meşrulaştırdığı’ gerekçesi ile ayrılma kararı aldı. Bu karar, gündemi uzun bir süre meşgul ederken Karar gazetesine değerlendirmelerde bulunan Ali Babacan’ın eşi Zeynep Babacan’ın İstanbul Sözleşmesi’nden ayrılma kararıyla ilgili ‘korku hissettim’ sözleri tuhaf karşılandı.

'Çok korktum'

Kararla ilgili ne hissettiği sorulan Babacan şöyle konuştu:

Ne hissettim, korku hissettim. Neden korktum çünkü ortada böyle bir sözleşme varken, bunun geri çekilmesi, bu kötülüğü yapan erkeklere nasıl bir mesaj verir? Hissettiğim bu korkuydu. Kadına şiddeti engelleyen bir sözleşmeden çıkılmasını anlayamadım. Türkiye’nin bu sözleşmeden çıkmasının sonuçlarına bakmamız lazım.

Kadına şiddet, kadın ölümleri ne durumda. Sözleşmeden çıkmış olmanın psikolojik etkisi bile beni çok korkuttu. Artan şiddet vakalarında kim sözleşmeden çıkmanın etkisi yok diyebilir? Bunun olumsuz etkisinin olmadığını iddia edebilir mi sözleşmeyi geri çekenler?

Ali Babacan'ın eşi Zeynep Babacan