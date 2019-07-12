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Ali Babacan'ın ekibinde yer alması gündemde olan isimden skandal HDP çıkışı!

Yeni parti kuracağı iddia edilen eski Ekonomi Bakanı Ali Babacan'ın yanında yer alacağı konuşulan eski Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, "HDP'nin mecliste olması Türkiye için umuttur" dedi

12 Temmuz 2019 Cuma 19:22
Ali Babacan'ın ekibinde yer alması gündemde olan isimden skandal HDP çıkışı!

Ali Babacan ile birlikte yeni parti oluşumunda adı geçen eski AK Partili bakan Ertuğrul Günay, "HDP'nin mecliste olması Türkiye için umuttur" dedi

HDP'nin seçim stratejisini olumlu bulduğunu belirten eski AK Partili bakan Ertuğrul Günay, AK Parti'nin bir süredir MHP'nin politikalarının kuşatması altında olduğu için kaybettiğini iddia etti.

Eski Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, "AK Parti’den kopan her parçanın elbet bir ölçüde olumsuz etkisi olur. Ancak, büyük sonuç almak için sadece AK Parti’den kopanlara değil, daha büyük uzlaşmalara ihtiyaç olduğu inancındayım" ifadelerini kullandı.

İşte o açıklamalar:

"HDP’yi baştan beri önemsiyorum. Kürt siyasal hareketinin şiddet ve terörle anımsanması yerine, seçilmiş milletvekillerince TBMM’de temsil edilmesi Türkiye için bir umuttur. Ne yazık ki uzun bir süredir bu demokratik diyalog olanaklarının değeri bilinmedi. Umarım artık bu körlükten vaz geçilir. HDP’nin ‘demokratik uzlaşı’ , ‘özgür siyaset’ , ‘evrensel hukuk’ başlıklarında yeni bir yol önermesi de olumlu bir adım. Bu adım atılırken siyasette terör ve şiddet yöntemlerinin de ‘ama’sız mahkum edilmesi bazı karalamaları önler, işi kolaylaştırır, ‘demokratik uzlaşma’ yanlılarının elini güçlendirir. Önerinin bu çerçevede genişletilmesini olumlu ve yararlı bulurum."

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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 19:22
  1. HDP
  2. Ertuğrul Günay

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