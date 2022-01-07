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Gündem Ali Babacan'ın DEVA'sında rezillik! O anlarda kamera kayıttaydı
Gündem

Ali Babacan'ın DEVA'sında rezillik! O anlarda kamera kayıttaydı

DEVA Partisi Sincan ilçe teşkilatı yönetimde FETÖ bağlantılı kişilerin olduğu ve istifalar yaşandığı iddiasını araştıran yerel gazeteciye bir parti yöneticisi saldırdı.

Yeniakit Publisher
2022-01-07 12:57:00 -

Ali Babacan'ın idare ettiği DEVA Partisi skandal bir olayla gündemi meşgul etti.

Ankara’nın Sincan ilçesinde meydana gelen olayda, DEVA Partisi Sincan İlçe teşkilatında FETÖ bağlantılı kişilerin olduğu ve partide istifalar yaşandığı yönündeki iddiaları araştıran yerel gazeteci Gökşen Efe, parti yönetimi ile görüşmek istedi.

Bu sırada T.K. ismindeki bir parti yöneticisi gazeteciye saldırdı. Yaşanan gerginlik diğer partililerin araya girmesi ile sona erdi.

Yaşanan gerginliğin ardından DEVA Partisi İlçe Başkanı Halil Aslan, gazetecilerden yaşanan gerginlikten dolayı özür dileyerek iddialarla ilgili açıklama yaptı.

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