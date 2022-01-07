Ali Babacan'ın DEVA'sında rezillik! O anlarda kamera kayıttaydı

Ali Babacan'ın idare ettiği DEVA Partisi skandal bir olayla gündemi meşgul etti.

Ankara’nın Sincan ilçesinde meydana gelen olayda, DEVA Partisi Sincan İlçe teşkilatında FETÖ bağlantılı kişilerin olduğu ve partide istifalar yaşandığı yönündeki iddiaları araştıran yerel gazeteci Gökşen Efe, parti yönetimi ile görüşmek istedi.

Bu sırada T.K. ismindeki bir parti yöneticisi gazeteciye saldırdı. Yaşanan gerginlik diğer partililerin araya girmesi ile sona erdi.

Yaşanan gerginliğin ardından DEVA Partisi İlçe Başkanı Halil Aslan, gazetecilerden yaşanan gerginlikten dolayı özür dileyerek iddialarla ilgili açıklama yaptı.