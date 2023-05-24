Ali Babacan'ın Deva Partisi’nde şok istifa

DEVA Partisi Van İl Başkanı Erdinç Peker ve bazı yöneticiler, partilerinden istifa ederek AK Parti’ye geçti.

AK Parti İl Başkanlığında gerçekleşen törene AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk, Van İl Başkanı Emre Güray ve partililer katıldı.

Törende, DEVA Partisi Van İl Başkanı Erdinç Peker ve yeni katılan üyelere AK Parti rozeti takıldı. Burada bir konuşma yapan Peker, Deva Partisi ve Millet İttifakı’nın kendilerini hayal kırıklığına uğrattığını belirtti.

Erdinç Peker, “Uzun soluklu bir seçim sürecinden geçtik. Beraberce büyük emekler harcadığımız, maddi manevi elimizden gelenin fazlasını yapmış olduğumuz partimiz tarafından seçim sürecinde tamamen yalnız ve başka partilerin ellerine teslim edildik. Emeklerimizin karşılığı olarak bize dayatılan bu tavır asla tarafımızca kabul edilebilir değildi. Bizler yine de sabrettik ve sivrilen taraf olmak istemedik. Van’daki çabamızın ürünü olan ve partimize teşkilat içinden ve dışından onlarca aday adayı başvurusu yapılmasına rağmen, bizlerden bir isim bile millet ittifakı milletvekili listesinden ilimizde aday gösterilmedi. Aday gösterilmemesi dışında, seçim süreci boyunca tek taraflı yürütülen bir süreç olması için sürekli dışarıda bırakılmaya çalışıldık. Bu süreçlerin tamamında DEVA Partisi Genel Merkezinin de duyarsızlığı bizi ziyadesiyle üzdü. Ülkemizin selameti ve geleceği için umut beslediğimiz Millet İttifakı ve DEVA Partisi bizleri ziyadesiyle hayal kırıklığına uğratmıştır. Bizler daha iyi bir gelecek için oluşumların olmasını beklerken, ülkemizi zarara sürükleyen bu yapının yanında durmayı kendimize kabul ettiremezdik” dedi.

“İkinci turda Erdoğan’ı başkan yapacağımıza söz veriyoruz”

Şer odaklarıyla hareket eden, gizli kapılar ardında kabul edilemez pazarlıklar yapan Millet İttifakı temsilcilerinin kendilerini temsil edemez duruma geldiğini dile getiren Peker, “Bu rahatsızlığımızı defalarca dile getirdik, lakin sesimizi duyuramadık. Emek harcadığımız, gecemizi gündüzümüzü verdiğimiz DEVA Partisi Genel Merkezi ise sadece birkaç şahsı milletvekili yapmak amacıyla teşkilatlarının büyük kısmını görmez ve duymaz oldu. Tüm bunların sonucuyla yol arkadaşlarımla kararımızı tekrar gözden geçirmek için bir araya geldik ve yoğun istişareler yaptık. Sabırlı ve çok düşünerek hareket ettik. Günün sonunda devletimiz, milletimiz ve de vatanımız için bütün emeklerimizden feragat edip doğru duran tarafta olmayı kendimize görev saydık. Bizler sadece siyaset hesabı olan bir topluluk değiliz. Önceliğimiz güçlü bir Türkiye’dir. Millet İttifakı bu anlamda sürekli zaafiyetler gösterip her pazarlık masasında kolunu bacağını bırakmayı kabul eden bir oluşum olmuş, gördüğümüz durum itibariyle de ülkeyi yönetemeyeceklerine kanaat getirmiş bulunmaktayız. Doğru olan, ülkemizin ve devletimizin devamlılığını sağlayacağına inandığımız AK Parti saflarına geçmeyi kendimiz ve ülkemiz için bir görev kabul etme kararı almış bulunmaktayız. Herhangi bir pazarlık yapmadan, sadece ülkemizin bekası için gerekli tüm çalışmaları yapacağımıza ve de ikinci turda Recep Tayyip Erdoğan’ı başkan yapacağımıza söz veriyoruz” diye konuştu.

ÖNE ÇIKAN VİDEO