Ali Babacan'ın Deva Partisi Millet İttifakı'na açık açık göz kırptı

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Mustafa Yeneroğlu, HDP’nin sözde 'Demokrasi Yürüyüşü'nün engellenmesinin kabul edilemez olduğunu belirterek, 'HDP’nin özgürlükleri ölçüsüz olarak sınırlandırıldı' dedi.

Aydınlık'ın haberine göre; Demokrasi ve Atılım Partisi, HDP'nin Edirne ve Hakkari'den Ankara'ya başlattığı yürüyüşün engellendiğini savunarak tepki gösterdi.

Partinin Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Mustafa Yeneroğlu, Anayasal hak olan 'Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hakkı'nın keyfi olarak engellendiğini savunarak, bu hakkı kullanmak isteyen vatandaşlara uygulanan müdahaleyi kınadığını belirtti.

Herkesin önceden haber vermeksizin, barışçıl bir şekilde toplantı ve gösteri yürüyüşü yapabileceği ifade eden Yeneroğlu, parti olarak vatandaşların anayasal hakkı kullanmasının anayasal sınırlar içerisinde sağlanmaması ve idari tasarruflarla engellenmesini kabul etmediklerini söyledi.

Deva Partisi'nden gelen son açıklamalar Millet İttifakı paralelinde devam ediyor. Yeneroğlu'nun son çıkışı, 'Deva Partisi Millet İttifakı'na açıkça göz kırptı' şeklinde yorumlandı.