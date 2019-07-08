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Ali Babacan'ın AK Parti'den istifası dünya basınında geniş yer buldu

Ali Babacan'ın kurucuları arasında yer aldığı AK Parti'den istifa ettiğini duyurması başta İngiliz olmak üzere birçok yabancı medyada geniş yer buldu.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 16:01
Ali Babacan'ın AK Parti'den istifası dünya basınında geniş yer buldu

Ali Babacan'ın AK Parti'den istifa ettiğini duyurması, dünya basınında da geniş yankı buldu.

İngiliz Reuters, gelişmeyi dünyaya ilk duyuran haber ajansı oldu. 'Acil' koduyla geçtiği haberde Reuters, "Erdoğan'ın eski müttefiki" olarak nitelendirdiği Babacan'ın AK Parti'den istifa ettiğini aktardı.

Babacan'ın açıklamasına yer verdiler

Reuters'ın haberinde, Babacan'ın eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile birlikte bu yıl rakip bir siyasi parti kurmayı planladığı belirtildi.

İngiliz haber ajansı, Babacan'ın açıklamasındaki şu ifadelere yer verdi:

"İçinde bulunduğumuz şartlarda, Türkiye için yepyeni bir gelecek vizyonuna ihtiyaç vardır. Ülkemiz için her alanda doğru analizler, yeniden düşünülmüş stratejiler, planlar, programlar gerekmektedir. Çok çeşitli kesimlerle yaptığımız istişareler de bunu teyit etmektedir.

Türkiye'nin bugünü ve geleceği için yeni bir çalışma başlatmak kaçınılmaz hale gelmiştir. Ben ve pek çok arkadaşım, böyle bir çalışma için büyük ve tarihi bir sorumluluk hissetmekteyiz. Bu süreçte aynı ahlaki ve toplumsal sorumluluğu hisseden çok sayıda insanla tanışmış olmak da bizim için çok sevindirici olmuştur."

Bloomberg'den 'ekonomi çarı' vurgusu

ABD merkezli Bloomberg yayın kuruluşu ise gelişmeyi şöyle duyurdu:

"2015 sonuna kadar Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ekonomi çarı olarak görev yapan eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, siyaset kurumu içindeki genişleyen anlaşmazlığın bir işareti olarak, önemli politikalardaki farklılıkları işaret edip iktidardaki AK Parti'den istifa etti."

Babacan'ın istifasının AKP içindeki yükselen muhalefeti yansıttığını belirten Bloomberg, Ahmet Davutoğlu'nun nisan ayında açıkça isyan bayrağını çektiğini de hatırlattı.

 

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Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 16:01
  1. Ali Babacan
  2. AK Parti
  3. ali babacan'ın ak parti'den istifası
  4. İngiliz Reuters
  5. eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül
  6. Ahmet Davutoğlu

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