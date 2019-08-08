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Ali Babacan'dan 'yeni parti' açıklaması: Kısa zamanda...

Kurucusu olduğu AK Parti'den istifa eden Ali Babacan, yeni kuracağı parti ile ilgili açıklama yaptı.

08 Ağustos 2019 Perşembe 21:06
Ali Babacan'dan 'yeni parti' açıklaması: Kısa zamanda...

Ali Babacan, yeni parti kurma hazırlığında olduğunu, bizzat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a iletmişti.

Babacan, "Başlattığımız çalışmalarla ilgili kamuoyunu bilgilendireceğiz. Arzu ettiğimiz temsil gücü yüksek ve geniş kadroyu kısa bir zamanda oluşturmayı hedeflemekteyiz." dedi.

"Kadroyu kısa zamanda kuracağız"

Babacan, şöyle devam etti; "Geçen ay yaptığım açıklamadan sonra çok sayıda vatandaşımız bu sürece katkı verme iradesini beyan etti, heyecan ve birikimleri ile çalışmalarımıza şimdiden değer katmaya başladı. Arzu ettiğimiz temsil gücü yüksek ve geniş kadroyu kısa bir zamanda oluşturmayı hedeflemekteyiz. Çoğulcu demokrasi ilkemizin gereği olarak bu süreç, toplumumuzun her kesiminden gelecek öneriler açık olacaktır. Diyaloğu esas almak ve hep birlikte çalışmak zorundayız.

Kapsayıcı çözümlere ancak bu şekilde ulaşabileceğimize inanıyoruz. Dünyada popülizm akımlarının evrensel ilke ve değerleri tahrip ettiği, ekonomik ve finansal istikrarın tehdit altında olduğu, çevreyle ilgili sorunların gözardı edildiği bir dönemde, bizim başlatmış olduğumuz bu çalışmalar sadece ülkemizde değil, çok daha geniş bir coğrafyada da ilgiyle takip edilmektedir. İnsan hakları ve özgürlükler konusunda en yüksek standartları hedeflemek, ileri demokrasi için ısrarla çalışmak, hukukun üstünlüğü ilkesini tavizsiz bir şekilde savunmak, itibarlı kurumları ve kuralları esas alan bir ekonomi politikası uygulamak, çevreyi korumada güçlü bir irade ortaya koymak ülkemiz için yeniden önemli bir ihtiyaç haline gelmiştir.

"Gençlerimizin geleceğe umutla bakmalarını arzu ediyoruz"

Biz toplumumuzun hür, müreffeh, mutlu ve barış içinde yaşayan bir toplum olmasını istiyoruz. Halkımızın ve özellikle de gençlerimizin geleceğe umutla ve güvenle bakmalarını arzu ediyoruz. Bu hedeflere ulaşmak için çalışmayı da siyasi ve toplumsal sorumluluğumuzun bir gereği olarak görüyoruz. Başlatmış olduğumuz çalışmalarla ilgili önümüzdeki dönemde de kamuoyumuzu bilgilendirmeye devam edeceğiz. İnancımız odur ki, samimiyetle çalıştığımızda ve ortak aklın gereğini yaptığımızda ülkemizin çözemeyeceği hiçbir sorun yoktur. Bu vesileyle, yaklaşmakta olan Kurban Bayramı'nızı kutluyor, sağlık ve mutluluklar diliyorum."

 

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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 21:06
  1. Ali Babacan
  2. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

YORUM YAZ

  • saddisaddi6 dk önce
    nah sana oy.
  • Vatansever Vatansever 7 dk önce
    İşte size Üst aklın has adamı babacan’ın kimlere Türkiye’yi evvelde olduğu gibi tekrar batı’ya paspas edeceğinin cümleleri !!“İtibarlı kurumları be kuralları esas alan bir ekonomi politikası uygulamak”. Hangi itibar? Hangi kurallar? Sömürü kuralları ve lağım kokan itibarlarının mı sayın babacan??!!
  • VatandaşVatandaş12 dk önce
    Sen ERKAN MUMCUNUN tırnağı bile olamazsın.vesselam
  • VatandaşVatandaş12 dk önce
    Ey delikanlı senden Lider olmaz. Vesselam
  • CEVAT CEVAT 15 dk önce
    Bu adam masondur33 dereceliBilderberg mason toplantilarina katilmistI.......MaSONLARDAN BU ULKEYE HAYIR GELMEZ.....MASONLAR SIONISTLERIN LEHINE VE CIKARINA IS YAPAN KISIDIR.....BUNLARIN NIYETI AKP GUCUNU KIRMAKTIR......BUNLAR ROTHSILDIN PIONUDA OLABILIR........ERDOGANA DISGECIREMEYEN YAHUDI LOBISI ..BU SATILMISLARI KULLANARAK ISINI YURUTECEKTIR....PLANDA UZUN VADELIKUDUS MERKEZLI BUYUK ISRAILIN KURULMASI VARDIR............THEODOR HERZL....BUNA IMZA ATMISTIR.......TEK GAYE BUDUR....APARATLARIN BUNDAN HABERI OLMADANDA BU AMACA HIZMET EDER........200SENEDIR APARAT KULLANARAK DUNYAYI SEKILLENDIRDILER YAHUDILER..............1908 DE ABDYE DARBE YAPTILAR ROTHSILD VE ROKOFELLER......1908.DE USA ROTHSILDIN EMRINE GIRDI.........FEDERE RESERVEBANK KANALIYLA..BUTUN BANKALARI 179 DUNYA MERKEZ BANKASINI KONTROL ALTINA ALDILAR...BUGUN HALA BÖYLE GIDIYOR.........BANKA LARLA DUNYA SISTEMINE HUKMEDIYORLAR..................DEVLET KURUP YIKIYORLAR..........MUSLUMAN.ULKELERIN HEPSI APPARATTIR.............HERKES BUNLARIN KOYDUGU SABLONA GORE POLITIKA YAPABILIYOR.............LORD GURZON TURKIYE HAKKINDA AYNEN SUNU DIYOR ..TURKIYENIN HERZAMAN AVRUPAYA VE ABDYE MUHTAC HALDE KALMASINI SAGLAYIN.................GUCLENIRSE EKONOMIK KRIZ CIKARIN......BUGUN CHP YAHUDI PARTISININ DIREKTIFLERI DIREK ..INGILTEREDEN GELIR......TURKIYENIN AYAGA KALKMASINI ISTEMEYENIN IPININ UCUYAHUDININ ELINDEDIR...................................TURKIYEYI TEKRAR COKERTMEK ICIN ERDOGANIN GITMESI GEREKIR.....ABDULHAMIDE 1908DE DARBE YAPTILAR...27MILYON KILOMETREKAREDEVLETI 9 SENEDE BITIRDILER..SUAN TURKIYE 750.BIN KILOMETRE BUYUK3 AYDA BITIRIRLER..............TEK CIKAR YOL ERDOGANIN BASKANLIGINDA BIRLESMEKTIR......YAHUDININ ITIKADI NIL DEN FIRATA ..BUYUMEK VE FILISTINDEN DUNYAYA HUKMETMEKTIR.......UYANMAK LAZIMDIR...........TCYI ONLAR KURDU AMABUYUK ISRAIL E GIDEN YOLUN UZERINE KURDULAR...YANI GECICIOLARAKTAN......TARIH MARIH GERISI HEP FASARYA..COK SURUNDUN AYAGA KALK SAKARYA..........................................TURKIYE KENDINE DÖNMELI ......SAHSIYETIYLE TARIHIYLE BUTUNLESMELIDIR......AVRUPANIN DEGIL KENDIISLAM HUKUKUNA DONMELIDIR.........ISLAM HUKUK SISTEMINE DONMELIDIRVE UMMETE BAS OLMALIDIR....HILAFETIII...TEKRAR GETIRMELIDIR................MEHDI GELDIGINDE BU SISTEMI ZATENKURACAKTIR KURAN VE SUNNETE GORE.............RASUL ZATEN BUYURUYOR..SAW..BENDEN SONRA HILAFET 33SENEOLACAK SONRA ISSIRICI HUKUMDAR DDÖNEMI OLACAK SONRA..ZIFIRI ZALIM..SOMURU DONEMI OLACAK ...SONRA BENIM YOLUM UZERI EHLI SUNNET UZERIHILAFET DÖNEMI OLACAKTIR.HIC SUPHE YOK ..SAW..EL EMINDIR..SOYLEDIGI HEP DOGRUDUR...OLACAKTIR.......KONSTANTINOPOL..ALINACAK DEDI 1453TE ALINDI SAHITOLDUK......HER DEDIGINE SAHIT OLACAGIZ.......ÖMRUMUZ YETERSE..............L.A.G.A.L.I.B.E.I.L.L.A.L.L.A.H..........
  • FİTNECİLER SİZİFİTNECİLER SİZİ41 dk önce
    Yürü be fitneci kompleksli onun bunun talimatı ile iş yapan yaramaz boş adam. Arkanda Abdullah onun arkasında daTürkiye düşmanları. USA, Avrup, onların uşağı FETÖ ve utanmaz arlanmaz yüzsüzlükleriniz. SAKALLI ŞEYTAN'ı da alsanıza yanınıza. Ama o Temelin başka talimatları var öyle değilmi.Siz kim Cumhurbaşkanımıza rakip olmak kim, o ABDULLAH kim.
  • TahaTaha47 dk önce
    Tez doğur bu veledi.tahlilini yapalım
  • İstanbul Sözleşmesi.İstanbul Sözleşmesi.47 dk önce
    Babacan, İstanbul Sözleşmesine imza atmıştır. Ailesiz Toplum Projesi için İstanbul Sözleşmesi yapılmıştır. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Projesi de Ailesiz Toplum Projesi için yapılmaktadır.
  • Ibrahim Ibrahim 47 dk önce
    Seni hain bir dönem bakanlık vermedi diye parti kurarsın akibetim o hain abdüllatif senere benzeyecek inşallah chp kucağına oturdu sende diğer partinin kucağına oturursun
  • Dadaş Dadaş 59 dk önce
    Gözlerim yaşardı benmi 14 yıl bakanlık yaptım bu dediklerini yapmadınsa sana niye inanalım makam çok tatlı değilmi bizler 34 yıl birfiil hiç makam mevki beklemeden dava şuuru ile başkanımız sayın Erdoğan’ın emrinde çalışmaya devam edeceğiz ALLAH sizi islah etsin amin
  • hamido hamido 1 sa önce
    Allah cc attığınız fitne ve nifak adımını boşa çıkarsın.

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