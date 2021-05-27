Ali Babacan’dan Yassıada için skandal benzetme

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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin il binasının açılış törenine katılmak üzere gittiği İzmir’de yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Demokrasi ve Özgürlükler Adası’na dönüştürülen Yassıada’yı da tiyatroya benzetti.

AK Parti hükümetlerinde uzun yıllar Başbakan Yardımcılığı, bakanlık görevlerinde bulunan Babacan, Yassıada’da yapılan düzenlemeleri de tiyatroya benzeterek, “Bugün Yassıada’da toplanıp adeta bir tiyatro oyunu hazırlayanlara, sözüm ona demokrasi nutku atacaklara sesleniyorum. Siz, hafızalarımıza kazınan 61 yıllık zulmün yaşandığı o ‘yaslı ada’ya bir gayrimenkul projesini kondurdunuz. O yaslı ada adeta bir beton yığını haline geldi. Bugün demokrasimiz iyi işlemiyorsa, bunun sebebi sizsiniz. Bu tarihsel olaylarla kendinizi meşrulaştırmaya, mağdur göstermeye çalışmayın. Bugün Yassıada’da tarihsel olaylarla bir yandan kendilerini meşrulaştırmaya çalışacaklar, biraz da mağduriyet oyunu oynayacaklar. ‘Zamanında rahmetli Menderes’i idam ettiler, bana da saldırıyorlar, saldıracaklar’ gibi hikâyeleri duyacağız. Oradaki tiyatro düzeninin ne olacağını gayet iyi tahmin ediyorum” şeklinde konuştu. Babacan, “Bugün ülkemizi karamsarlığa itenler, gençlere umutsuzluktan başka hiçbir şey vaat edemeyenler bu milleti geçmişin acılarıyla tehdit etmeye çalışıyorlar. Öncelikle siz yönetim olarak hukuka bağlı kalın. Kimse geçmişin travmalarıyla bu milletten oy toplamak gibi ucuz hesaplara kalkışmasın. Kimse o eski Türkiye’nin karanlığını bir sopa gibi kullanmaya kalkmasın” dedi.

Sedat Peker ağzı ile konuştu

Ali Babacan, “İddiaların ortasındakilerden birisi, televizyon programına çıktı anlatıyor. Ya sen önce bir sorulanlara cevap versene. Ne yapacaktım? Sizin aklınız başka yerlerde olabilir. Sizin aklınız şahsi çıkar, siyasi çıkar hesaplarında olabilir. Alaverede, dalaverede, kumpaslarda olabilir. Biz tabii ki vatandaşı düşüneceğiz. Atalarımız ne demiş, kişi kendinden bilir işi… Siz herkesi kendiniz gibi şahsi ikbal peşinde koşan insanlardan görüyor olabilirsiniz. Biz öyle değiliz. Ben bu ülke için hizmet ettiğim her dönem önce milletimi düşündüm ve milletimi düşünmeye devam edeceğim” ifadelerini kullandı.